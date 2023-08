Powstanie krajowa sieć hematologiczna - MZ opublikowało projekt pilotażu

Ustawa o niektórych zawodach medycznych jednak wraca do Sejmu

Opiekunowie medyczni, technicy stomatologiczni i optometryści mogą odetchnąć z ulgą. Ustawa, która reguluje m.in. te zawody, wraca do Sejmu. 17 sierpnia posłowie mają głosować nad poprawkami do dokumentu zgłoszonymi przez Senat, potem regulacja powinna trafić do podpisu prezydenta.