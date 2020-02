Poradnia Chorób Prącia działa w gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. "Nigdzie w Polsce nie było takiej placówki, a przecież różnych chorób prącia jest bardzo dużo"- mówi dr hab. n. med. Marcin Matuszewski, ordynator Kliniki Urologii UCK.

Specjaliści przyznają, że mężczyźni ze schorzeniami prącia bardzo często nie wiedzą, do jakiego lekarza powinni zgłosić się ze swoimi dolegliwościami. Choroby tego narządu dotyczą często styku dermatologii i urologii. Dzięki wieloletniej współpracy ekspertów z tych dziedzin w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku powstała Poradnia Chorób Prącia.

W Gdańsku powstała pierwsza w Polsce Poradnia Chorób Prącia.

"Nigdzie w Polsce nie było takiej placówki, a przecież różnych chorób prącia jest bardzo dużo. Z punktu widzenia pacjenta najczęściej jego obawę budzą dwie sprawy: czy dolegliwości są związane z chorobą weneryczną, czy z rakiem? W większości przypadków mężczyźni nie są jednak specjalnie skłonni do zgłaszania się ze swoimi dolegliwościami, zwłaszcza dotyczącymi narządów płciowych, do lekarzy. Chcielibyśmy to zmienić" – mówi dr hab. n. med. Marcin Matuszewski, ordynator Kliniki Urologii UCK.

Poradnia Chorób Prącia w Gdańsku oferuje kompleksową opiekę nad pacjentem

W Poradni leczone są infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, specyficzne zapalenia, choroby skóry, uczulenia, deformacje, zmiany łagodne oraz stany przednowotworowe i nowotwory.

Bardziej efektywna diagnostyka i leczenie schorzeń prącia są możliwe dzięki współpracy dermatologów i urologów. Dermatolog wykonuje dermatoskopię, dzięki której uzyskiwany jest powiększony obraz niepokojących zmian, co pozwala na diagnostykę chorób zapalnych i nowotworowych tej okolicy. Lekarze wykonują także biopsje zmian skórnych/śluzówkowych.

"Dermatolog prowadzi także leczenie miejscowe. Wykonuje takie zabiegi lecznicze, jak np. kriodestrukcja czy laseroterapia niektórych rodzajów zmian prącia. Natomiast urolog ma możliwość wykonania zabiegów operacyjnych: od tych mniejszych, jak zabieg plastyki wędzidełka czy zabieg obrzezania, po zaawansowane operacje usunięcia raków prącia z rekonstrukcją. Wspólna praca dermatologa i urologa umożliwia zatem kompleksową opiekę nad pacjentem, przeprowadzenie go przez całą ścieżkę – od momentu postawienia diagnozy do skutecznego leczenia" - wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki, ordynator Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UCK.

Współpraca pomiędzy Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii oraz Kliniką Urologii UCK w tym zakresie trwa od około 3 lat. W tym czasie diagnozowana i leczona była grupa około 500 pacjentów z różnymi schorzeniami prącia, zarówno zapalnymi, jak i nowotworowymi. W obecnej formie poradnia działa od niedawna. Dotychczas porad udzielono około 50 mężczyznom i niemal każdego dnia zgłaszają się nowi pacjenci wymagający pomocy.

