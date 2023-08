Powstała lista zmian w szkołach niezbędnych do tego, by zapewnić uczniom wsparcie psychologiczne

Powstała “Mapa Psychozdrowia w Szkole” – czyli zbiór potrzebnych zmian do wdrożenia w placówkach oświatowych. Cel? Zapewnienie uczniom w sytuacji kryzysu psychicznego potrzebnego wsparcia. Dziś taką możliwości zapewnia jedynie część szkół, powinny wszystkie.

Zgodnie z wyliczeniami Fundacji GrowSPACE, w Polsce brakuje ponad 27 proc. psychologów szkolnych na rok 2023/24. FOT. iStock

W poniedziałek (21 sierpnia) w Radzie m.st. Warszawy odbyło się wysłuchanie samorządowe, w którym udział wzięło ok. 100 przedstawicieli m.in. władz samorządowych, organizacji społecznych oraz młodych aktywistów. W tym gronie dyskutowano o tym, jak poprawić dramatycznie zaniedbaną organizację opieki psychologiczno-pedagogicznej w polskich szkołach.

W wyniku debaty powstała „Mapa Psychozdrowia w Szkole”, czyli mapa postulatów, potrzebnych zmian w szkołach, które mają służyć zapewnieniu dzieciom wsparcia psychologicznego.

– Już za dwa tygodnie uczniowie wrócą do szkół, gdzie czasem nie mają nawet szansy uzyskać odpowiedniej pomocy. Kryzys zdrowia psychicznego nie wybiera. Każda młoda osoba musi mieć możliwość uzyskania pomocy. Chcemy zaapelować o to, jak powinna wyglądać profesjonalna i kompleksowa pomoc - mówi Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE. Przypomnijmy, niespełna miesiąc temu Fundacja ujawniła liczbę wakatów oraz oszacowane braki w opiece psychologicznej w szkołach. Zgodnie z wyliczeniami, w Polsce brakuje ponad 27 proc. psychologów szkolnych na rok szkolny 2023/24. - Aż 450 gmin deklaruje, że na ten moment nie mają ani jednego obsadzonego etatu. Są to punkty krytyczne na mapie Polski. Najbardziej przerażają braki w woj. podkarpackim – to właśnie tam w szkołach podstawowych jest więcej wakatów niż etatów. Braki sięgają aż do 52 proc. – przekazała Fundacja.

Teraz Fundacja GrowSPACE jako partner merytoryczny moderowała wysłuchanie samorządowe, a rekomendacje zebrane w jego czasie posłużyły do przygotowania mapy psychozdrowia.

Jakie postulaty zmian do wprowadzenia w szkołach wypracowano?

Jest to katalog dziesięciu punktów:

psycholog w każdej szkole, każdego dnia; wsparcie psychologiczne dla rodziców i nauczycieli; psycholog szkolny po pięcioletnich studiach magisterskich; wsparcie kadry pedagogicznej w formie superwizji; szkoła miejscem higieny cyfrowej: edukacja o social mediach; cykliczna diagnoza problemów środowisk szkolnych; budowanie sprawczości młodych; umacnianie szkolnych organów, np. wychowawców i wychowawczyń; szeroka i powszechna psychoedukacja; równy dostęp do pomocy, niezależnie od wielkości miejscowości.

