Powstaje kodeks etyki zawodowej fizjoterapeutów

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podjęła prace związane ze stworzeniem kodeksu etyki zawodowej. Elementem tych działań jest badanie kwestionariuszowe pt. „Dotyk, cielesność, intymność – etyka zawodu fizjoterapeuty”, które realizuje z Katedrą Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji AWF Warszawa – informuje KIF.

Do badania zostali zaproszeni wszyscy fizjoterapeuci, którzy widnieją w rejestrze. Autorzy projektu podkreślają, że ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane za jej pomocą dane posłużą wyłącznie do celów naukowych. Jak podkreśla Krajowa Izba Fizjoterapeutów, opracowanie kodeksu etyki zawodowej jest szczególnie istotne dla zawodu fizjoterapeuty, który dopiero w 2015 r. oficjalnie dołączył do grupy zawodów zaufania publicznego i nadal jest na etapie umacniania swojej pozycji w systemie ochrony zdrowia.

„Celem badania jest zdobycie wiarygodnych danych na temat tego, w jaki sposób fizjoterapeuci budują i realizują w praktyce swoje relacje z pacjentami, a także jak wykorzystują w swojej pracy podstawowe narzędzie, jakim jest dotyk. Istotne będzie także poznanie procesów związanych z komunikowaniem się z pacjentem” – informuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Źródło: KIF

