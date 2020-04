Poszukiwani wolontariusze, którzy chcą zajmować się dziećmi pracowników ochrony zdrowia

Inicjatywy "Studenci Medykom" i "Korona Ci z głowy nie spadnie" poszukują nowych wolontariuszy, którzy mogliby zaopiekować się dziećmi lekarzy czy pielęgniarek podczas ich dyżurów w czasie epidemii COVID-19. Wolontariusze są szkoleni przez koordynatorów akcji razem z grupą pedagogów z "Wiosek".

"Studenci Medykom" to inicjatywa mająca na celu wsparcie medyków, którzy potrzebują pomocy w opiece nad dzieckiem w czasie pracy w szpitalu.

"My studenci mamy teraz sporo wolnego czasu i jeśli będzie taka potrzeba chętnie poświęcimy go, pomagając lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom, salowym i wszystkim tym, bez których walka z epidemią byłaby niemożliwa" - podkreślają osoby skupione wokół inicjatywy Studenci Medykom.

Z kolei "Korona Ci z głowy nie spadnie" to grupa, która powstała, by w czasie epidemii COVID-19 pomóc medykom znaleźć pomoc w opiece nad dziećmi

Przedstawiciele obu inicjatyw podkreślają, ze spokój lekarzy, pielęgniarek, salowych czy ratowników medycznych jest kluczowy, aby mogli wykonywać dobrze swe zadania. Dodają również, że rodzic czuje się spokojnie, jeśli wie, że jego dziecko ma dobrą opiekę, czyli przede wszystkim jest akceptowane razem ze swoimi emocjami, może liczyć na bliskość, a także na czas spędzony zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Szkolenia na wolontariuszy chcących opiekować się dziećmi pracowników ochrony zdrowia

Wolontariusze szkoleni są przez koordynatorów akcji razem z grupą pedagogów z "Wiosek" - inicjatywy, która ma na celu edukuję i wspieranie nauczycieli, rodziny oraz społeczności lokalne w tworzeniu i prowadzeniu środowisk edukacyjnych dla małych dzieci.

Dzięki szkoleniom wolontariusze pewniej wchodzą oni w rolę opiekunów. Z kolei rodzice mają świadomość, że zostawiają dzieci pod opieką osób do tego przygotowanych.

Każdy wolontariusz akcji Studenci Medykom i Korona Ci z głowy nie spadnie otrzymuje następujący pakiet szkoleniowy:

1. Treści o opiece nad dziećmi zgodne z najnowszą wiedzą o ich rozwoju w formie poradnika.

2. Instruktaż jak wspierać dziecko, które niespodziewanie znajdzie się pod opieką osoby, której jeszcze nie zna – oparty na Porozumieniu bez Przemocy.

3. Krótkie filmiki z instrukcjami jak przewijać dziecko, jak i czym go karmić, jak ubierać.

4. Bieżące propozycje zabaw, prowokacji zgodnie z filozofią Reggio Emilia, która polega na zrozumieniu dla wspaniałych pomysłów dzieci.

5. Bieżące wsparcie mailowe i telefoniczne.

"Zapraszamy wszystkich wolontariuszy, akcje wspierające rodziców w opiece nad dziećmi do aktywnej współpracy. Jako członkowie społeczeństwa czujemy się odpowiedzialni za te dzieci i ich rodziców, którzy z racji zawodu muszą być w pracy. Wykwalifikowany personel medyczny, który jest teraz potrzebny w kraju, to jedno, a reszta zawodów? Kasjerzy, farmaceuci, kurierzy i wszyscy, którzy nie mogą pracować w domu, a dzięki którym mamy chociaż minimum normalności, to grupy, które również potrzebują wsparcia w zakresie opieki nam swoimi maluchami" - komentuje Aleksandra Kozera, mama, założycielka "Wiosek".