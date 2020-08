Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym według wytycznych ISH

Nie minęły jeszcze 2 lata od publikacji wytycznych European Society of Cardiology i European Society of Hypertension (ESC/ESH) oraz rok od ogłoszenia zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), a ukazały się nowe wytyczne International Society of Hypertension (ISH) dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Czy dokument ten wnosi coś istotnego do codziennej praktyki?

Należy zaznaczyć, że dwa wspomniane wyżej dokumenty miały wymiar europejski i polski, a omawiane wytyczne ISH mają charakter „globalny”, co zresztą zostało ujęte w tytule. W związku z tym, to najnowsze opracowanie musiało uwzględnić nie tylko zróżnicowanie etniczne, ale również w środkach finansowych i w dostępie do zasobów medycznych. Dlatego też autorzy wytycznych podzielili zalecenia na: „essential”, czyli niezbędne, niezależnie od sytuacji ekonomicznej, oraz „optimal”, czyli optymalne w przypadku szerszego dostępu do zasobów medycznych. Wyświetl galerię [1/3] prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz Fot. Tomasz Pikuła Wartości docelowe ciśnienia tętniczego i 4 kroki terapii nadciśnienia W odniesieniu do wartości docelowych ciśnienia tętniczego autorzy stanowiska ISH przyjęli wartości zalecane w wytycznych ESC/ESH z 2018 r. Jako niezbędny cel terapii ustalono obniżenie ciśnienia tętniczego o co najmniej 20/10 mm Hg do wartości <140/90 mm Hg. Jako optymalny cel terapii u osób poniżej 65. roku życia założono wartości <130/80 mm Hg, ale wyższe niż 120/70 mm Hg. Jako podstawowy schemat leczenia autorzy wytycznych ISH zaproponowali schemat oparty na leku hamującym układ renina-angiotensyna (inhibitor konwertazy angiotensyny/sartan) i dihydropirydynowym antagoniście wapnia. To pierwszy krok terapii, który jednak został podzielony na dwa: pierwszy — skojarzenie w małej dawce oraz drugi krok — skojarzenie w dawce maksymalnej. Takie „ostrożne” rozpoczynanie terapii nadciśnienia tętniczego (NT) ma swoje zalety, często jednak opóźnia wprowadzenie skojarzenia 3-lekowego i uzyskanie wartości docelowych ciśnienia tętniczego. Wytyczne ESC/ESH w przypadku nieskuteczności terapii 2-lekowej zalecają dołączenie od razu trzeciego leku, a nie intensyfikację dawek farmaceutyków w skojarzeniu 2-lekowym. Jako trzeci krok terapii nadciśnienia tętniczego ISH uznało dołączenie diuretyku do leku hamującego układ renina-angiotensyna i antagonisty wapnia. W czwartym kroku zaproponowano dołączenie spironolaktonu. Jako leki alternatywne do spironolaktonu wymieniono: amiloryd, doksazosynę, epelerenon, klonidynę lub beta-adrenolityk. Autorzy wytycznych ISH podkreślili zasadność stosowania preparatów złożonych na każdym etapie terapii. Interesujące jest, że nie wymienili diuretyku pętlowego jako leku dołączanego do stosowanej terapii w 4. kroku. Kardiologia Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami ZAPISZ MNIE × Kardiologia Wysyłany raz w miesiącu Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami Chcę otrzymywać newsletter * Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj Uwzględnienie odrębności klinicznych oraz temperatury otoczenia w terapii nadciśnienia tętniczego Eksperci ISH omawiają odrębności postępowania w szeregu sytuacji klinicznych, w tym u chorych z chorobami serca, z cukrzycą, z zespołem metabolicznym i innych. Stosowanie diuretyków zamiast antagonistów wapnia w dwóch pierwszych etapach leczenia zalecono u chorych w wieku bardzo podeszłym, po przebytym udarze mózgu, z niewydolnością serca i nietolerujących antagonistów wapnia. W nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z chorobą wieńcową przypomniano o zasadności stosowania leków hamujących układ renina-angiotensyna i beta-adrenolityków jako leków pierwszego wyboru, niezależnie od wysokości ciśnienia tętniczego. W dokumencie nie uwzględniono nowej, rozszerzonej definicji stanu przedrzucawkowego. Jako kryterium jego rozpoznania przyjęto jedynie obecność białkomoczu. Autorzy omawiają konieczność stosowania kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce stanu przedrzucawkowego u kobiet z nadciśnieniem tętniczym. Nie podkreślono jednak, że leczenie musi być rozpoczęte przed 16. tygodniem ciąży, a dawka musi być większa niż 75 mg (optymalnie 150 mg). ZOBACZ TAKŻE: Stan przedrzucawkowy: diagnostyka, profilaktyka, leczenie W podsumowaniu warto zaznaczyć, że zalecenia postępowania w nadciśnieniu tętniczym przedstawione przez ekspertów ISH nie odbiegają w istotnym stopniu od aktualnych wytycznych ESC/ESH i PTNT. Jako interesującą nowość należy odnotować zwrócenie uwagi na zmienność ciśnienia tętniczego pomiędzy porą „ciepłą” i „zimną”. Dotyczy to również podróżowania pomiędzy regionami różniącymi się istotnie temperaturą powietrza i powinno być uwzględnione w terapii NT. Są to pierwsze wytyczne, które biorą pod uwagę ten aspekt postępowania z chorymi na nadciśnienie tętnicze. PRZECZYTAJ TAKŻE: Czy u chorych na nadciśnienie tętnicze należy zmniejszać intensywność terapii latem?

