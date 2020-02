Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży: praktyczne wytyczne stworzone przez trzy towarzystwa

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (RR) w okresie ciąży stanowią istotny problem kliniczny, a obserwowany trend w kierunku późniejszego macierzyństwa przyczynia się do częstszego występowania tego zjawiska. Nadciśnienie tętnicze (NT) jest najczęstszym problemem kardiologicznym w ciąży, dotyczącym ok. 6-10 proc. polskich ciężarnych. Związane jest z ryzykiem zarówno u matki, jak i płodu.

Najważniejsze zagrożenia związane z nadciśnieniem tętniczym w czasie ciąży to:

przedwczesne oddzielenie łożyska,

udar mózgu u matki,

niewydolność wielonarządowa,

zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego

czy poród przedwczesny.

By zmniejszyć stopień ryzyka, ważne jest właściwe postępowanie przed ciążą i w jej początkach. Staraniem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników powstało wspólne stanowisko dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży. Celem tego opracowania ma być zwrócenie uwagi na samo zagadnienie oraz wprowadzenie wspólnego dla różnych specjalności schematu postępowania zarówno przed, w trakcie, jak i po ciąży.

Większość opublikowanych dotąd zaleceń dotyczących tego zagadnienia była przygotowywana osobno przez towarzystwa kardiologiczne i hipertensjologiczne albo ginekologiczne i położnicze. Dlatego wspólne stanowisko trzech polskich towarzystw jest unikatowe, ponieważ ujednolica wytyczne i jest jednym praktycznym dokumentem dla lekarzy sprawujących opiekę nad kobietą w ciąży.

16 proc. - według danych WHO, nadciśnienie tętnicze i jego powikłania są przyczyną takiego odsetka zgonów ciężarnych w krajach rozwiniętych.

„Udało nam się stworzyć bardzo wartościowe i bardzo przydatne w praktyce opracowanie. Generalnie lekarze innych specjalności niż ginekologia/położnictwo unikają pacjentek w ciąży. Jeśli widzą w gabinecie ciężarną, odsyłają ją do położnika. To w pewnym sensie asekuracja, bo ciąża to jedyny stan, w którym śmiertelność może wynosić 200 proc. albo i więcej, jeśli jest to ciąża wielopłodowa. Nie trzeba się bać ciąży. Miejmy wobec niej wielką pokorę, ale jeżeli z rozsądkiem i wspólnie, interdyscyplinarnie będziemy się zajmować pacjentkami, to możemy osiągnąć sukces” — komentuje prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii.

„Jeszcze do niedawna nadciśnienie w ciąży nie było przedmiotem żadnych badań klinicznych. Dlatego nasze postępowanie z ciężarnymi pacjentkami jest często oparte na intuicji i doświadczeniu. Większość leków hipotensyjnych również nie ma dużych badań klinicznych z udziałem kobiet w ciąży. Tak więc mieliśmy bardzo trudne zadanie, przygotowując to stanowisko” — mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii, konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii. Równorzędnymi pierwszymi autorami stanowiska są: dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. Instytutu Kardiologii w Warszawie, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, dr n. med. Przemysław Kosiński.

