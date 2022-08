Porozumienie Rezydentów ostro o kredytach na studia medyczne: program niewolnik 2000

“Nie wikłaj się w umowy na 16 lat życia!” - ostrzega maturzystów Porozumienie Rezydentów OZZL, bardzo krytycznie oceniając warunki zaciągnięcia i umorzenia kredytu na medyczne studia niestacjonarne. Kredyt - zdaniem PR OZZL - ma “przywiązać” młodych ludzi do systemu. Wylicza, że jego całkowita kwota wynosi 240 tys. zł plus “gigantyczne odsetki”.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zdaniem PR OZZL kredyt na studia medyczne nie ma zadania wesprzeć młodych ludzi w dostaniu się na studia, lecz przywiązać ich do systemu ochrony zdrowia. Fot. iStock

“Ministerstwo Zdrowia ogłosiło możliwość zaciągnięcia kredytu na studia niestacjonarne. Pewnie wielu z Was zna kogoś, kto mógłby chcieć z tej oferty skorzystać - w naszej opinii powinno się to stanowczo odradzać!” - napisało w poniedziałek (26 lipca) PR OZZL na swoim profilu na Facebooku. Rezydenci punkt po punkcie wyliczają, z czego wynika ich negatywna ocena.

Kredyty na studia medyczne: lekarze rezydenci stanowczo odradzają. Dlaczego?

PR OZZL zaczyna swój wpis od kwestii finansowych. Jak zaznacza, pensja lekarza jest znana - minimalna jest odsetkiem średniej krajowej, zależnym od tego, czy jest się stażystą, rezydentem czy specjalistą - wszystko więc można obliczyć i oszacować. Jednak - jak pisze PR OZZL - oprocentowanie w kredycie jest zmienne, czyli uzależnione od stopy ustalanej przez NBP.

“Na tę chwilę zostało ustalone na 9,86%, lecz nie sposób stwierdzić, jak to ulegnie zmianie przez najbliższe lata. Nie daje to możliwości policzenia sobie, ile czasu na pensji lekarskiej zajmie spłacenie go. Ponadto posiadanie go obniża zdolność kredytową, więc może uniemożliwić uzyskania kredytu w przyszłości np. na mieszkanie. W skrócie ta umowa związana jest z dużą niepewnością finansową” - czytamy.

Oczywiście istnieje możliwość umorzenia kredytu, ale w tym przypadku - zdaniem PR OZZL - warunki także są bardzo niekorzystne.

Umorzenie kredytu na studia medyczne: PR OZZL ocenia warunki

Po pierwsze jedynym podmiotem, który decyduje o całkowitym lub częściowym umorzeniu kredytu, jest Ministerstwo Zdrowia. Jakie są jeszcze “ryzyka”? PR OZZL pisze:

Kredyt jest udzielany tylko na kierunek lekarski i na nie dłużej niż 6 lat - czyli musisz zdać całe studia, nie możesz z nich zrezygnować czy zmienić kierunku. Niezaliczenie jakiegokolwiek roku za pierwszym razem będzie równoznaczne ze złamaniem warunków kredytu.

Po ukończeniu studiów musisz wybrać specjalizację deficytową, czyli jedną spośród tych, w których są największe braki kadrowe. Nie zostaniesz kardiologiem, endokrynologiem, dermatologiem. Możesz być zmuszony do podjęcia specjalizacji, której nie chcesz.

Po zakończeniu studiów musisz przepracować 10 lat w publicznym systemie ochrony zdrowia w okresie 12 kolejnych lat od dnia zakończenia studiów.

To - jak czytamy - bardzo ograniczające, długoterminowe i zmienne warunki.

Rezydenci: kredyt na studia medyczne ma wspierać, ale nie studentów

Porozumienie Rezydentów podkreśla, że rzucającym się w oczy ogólnym spostrzeżeniem jest ogromny poziom skomplikowania tego kredytu. Dodaje, że jest wiele zawiłych warunków i zasad, które czynią całość bardzo trudną do zrozumienia, co jest ogromną wadą - kredyty studenckie powinny być proste, jasne i pewne - tak, by młody człowiek mógł zrozumieć, na co się pisze, bez konieczności zgłębiania zawiłości ekonomicznych i prawnych.

“Całokształt warunków tej umowy skłania nas ku opinii, że nie ma ona za zadanie wesprzeć młodych ludzi w dostaniu się na studia, lecz przywiązać ich do systemu ochrony zdrowia” - konkluduje PR OZZL.

Rada dla maturzystów? “Nie wikłaj się w skomplikowane umowy na kilkanaście lat życia, popraw maturę i bądź wolny od zobowiązań!”.

PR OZZL przypomina też, że “praca i warunki pracy w publicznej ochronie zdrowia są fatalne - zarobki rezydenta to aktualnie 27 zł netto za godzinę pracy”.

Kredyt na studia medyczne: ile można otrzymać i od kiedy można składać wnioski?

Przypomnijmy. Wniosek o kredyt na studia lekarskie można złożyć od 18 lipca br. do końca września. Maksymalna kwota kredytu to 20 tysięcy złotych na semestr.

Więcej: Preferencyjne kredyty na studia medyczne już od 18 lipca. Znamy warunki

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim. Kredyt uzyskają również ci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023. Na kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr mogą liczyć ci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli student chce skredytować opłaty, które poniósł za poprzedni rok akademicki 2021/2022, może otrzymać 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy to organizacja zrzeszająca lekarzy w trakcie specjalizacji w Polsce. Jej początki sięgają 2007 roku, kiedy została powołana, by walczyć o lepsze warunki pracy i płacy rezydentów.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bromber: MZ ma pomysł na kompleksową reformę kształcenia lekarzy [WYWIAD]

Dr Doczekalski: kredyty na studia medyczne nie są receptą na brak lekarzy