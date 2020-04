Poradnik, jak korzystać z telemedycyny

Telemedycyna stanowi ważne narzędzie w walce z koronawirusem. Aby zachęcić pacjentów i lekarzy do wykorzystywania teleporad i ułatwić im korzystanie z telemedycyny, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowała specjalne poradniki. Dostarczają one praktycznych wskazówek, jak pacjent powinien uczestniczyć w zdalnej konsultacji z lekarzem oraz jak lekarz powinien ją przeprowadzać.

Opracowania są do pobrania bezpłatnie na stronie www.telemedycyna-poradnik.pl.



„Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas poradniki, zawierające odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat telemedycyny, przyczynią się do rozpoczęcia korzystania z teleporad oraz podniesienia jakości i bezpieczeństwa już udzielanych w ten sposób konsultacji” – mówi mec. Paweł Kaźmierczyk z Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.



Poradnik ma charakter uniwersalny – dotyczy zasad udzielania wszystkich świadczeń telemedycznych, nie ogranicza się jedynie do postępowania w związku ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na COVID-19, choć ze względu na sytuację towarzyszącą powstaniu dokumentu ten obszar działań jest szczególnie ważny. Materiał ma przede wszystkim stanowić pomoc dla lekarzy, którzy w związku z pandemią i szerokim wprowadzeniem telemedycznych konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zaczynają lub niedawno zaczęli udzielać porad telemedycznych.



Poradnik jest stanowiskiem ekspertów TGR, nie stanowi formy obowiązujących wytycznych ani porady prawnej.