Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca wznawiają przyjęcia planowe

Grupa American Heart of Poland wznawia przyjęcia planowe w oddziałach szpitalnych, poradniach oraz pracowniach diagnostyki obrazowej. Wyjątkiem są trzy placówki Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach, Zgierzu i Kędzierzynie-Koźlu, które zostały oddelegowane do walki z koronawirusem i do odwołania funkcjonują jako oddziały kardiologiczne o profilu zakaźnym.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w celu minimalizacji ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2, Grupa American Heart of Poland ograniczyła w marcu udzielanie świadczeń planowych we wszystkich oddziałach. Jednocześnie nieprzerwanie realizowano przyjęcia w stanach nagłych, udzielano telekonsultacji w zakresie kardiologii i kardiochirurgii, porad recepturowych.

„Podjęliśmy decyzję o stopniowym wznawianiu przyjęć pacjentów w trybie planowym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to wszystkich oddziałów Polsko-Amerykańskich Klinik Serca z wyłączeniem trzech ośrodków w Tychach, Kędzierzynie-Koźlu i Zgierzu, oddelegowanych do leczenia pacjentów z podejrzeniem zakażenia bądź chorych na COVID-19” - komentuje Bartosz Sadowski, prezes zarządu American Heart of Poland.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wewnętrznym, wszyscy pacjenci przyjmowani na teren oddziałów szpitalnych i poradni będą musieli przejść odpowiednią weryfikację poprzez ankietę triażową. Rejestracja będzie odbywać się zdalnie, a pacjenci będą umawiani indywidualnie, w odstępach 30-minutowych. W przypadku przyjęć na teren szpitala bezpośrednio przed przyjęciem pacjenta zostaną przeprowadzone badania wstępne: pomiar temperatury, saturacji, ciśnienia krwi, kontrola oddechu. Ostateczną decyzję o przyjęciu na oddział będzie podejmował lekarz po przeprowadzeniu ankiety kwalifikacji, w której oceni pacjenta pod kątem objawów klinicznych zakażenia. We wszystkich wymagających tego przypadkach będzie wykonana również diagnostyka zakażenia SARS-CoV-2. Pomieszczenia, w których będą odbywać się przyjęcia pacjentów, zostaną poddane każdorazowo procesowi dezynfekcji.

„Zadbaliśmy o wdrożenie niezbędnych zasad bezpieczeństwa, tak aby zminimalizować ryzyko infekcji wirusowej na terenie naszych oddziałów podczas przyjęć planowych. Każdy potencjalny pacjent oddziałów szpitalnych, oprócz weryfikacji ankietowej i badań będzie obowiązkowo poddany szybkim testom przesiewowym wykrywającym przeciwciała przeciw SARS-CoV-2 klasy IgM i IgG, a także testom w kierunku grypy. W uzasadnionych przypadkach będziemy również przeprowadzać diagnostykę PCR. Wszyscy pacjenci, zarówno w poradniach, jak i na oddziałach szpitalnych, zobowiązani są cały czas do noszenia maseczek i dezynfekcji rąk” – dodaje Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek zarządu American Heart of Poland.