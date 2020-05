Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w obliczu zmian wywołanych przez pandemię

Znoszenie kolejnych obostrzeń wprowadzonych w związku z COVID-19 paradoksalnie może okazać się kolejnym wyzwaniem dla psychiatrów - u wielu osób ujawnić się mogą objawy ostrej reakcji na stres „po epidemii”, objawy depresji, lęku oraz stresu pourazowego. Nasilać się też będą objawy u osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne.

W końcu 2019 roku lekarze żyli emocjami związanymi z wprowadzaniem e-recept i e-zwolnień lekarskich. Było wiele dyskusji na ten temat, wiele oporu budziła konieczność zastosowania generatora haseł, a dla wielu koleżanek i kolegów „nieobytych” z systemami IT był to problem techniczny. Szkolenia prowadziły izby lekarskie i różnorodne firmy. Nieliczne sesje naukowe na konferencjach sprzed pandemii dotyczące terapii przez Internet budziły sprzeczne uczucia i liczne kontrowersje, było też wielu wątpiących, czy w psychiatrii i psychoterapii będzie to możliwe.

Rzeczywistość związana ze stanem zagrożenia zdrowia publicznego zweryfikowała jednak postawy wobec pracy online. Z dnia na dzień porady psychiatryczne i psychoterapia przeniosły się do Internetu i prowadzone za pomocą systemów teleinformatycznych zyskały akceptację ministerstwa i NFZ.

Wyzwania dla psychiatrów w czasie pandemii COVID-19

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zaproponowało, wraz z konsultantem krajowym ds. psychiatrii i pełnomocnikami ds. psychiatrii i psychiatrii dziecięcej standardy postępowania z chorymi psychiczne z podejrzeniem bądź zakażeniem koronawirusem, a także procedury postępowania dla opiekunów osób z otępieniem czy dla opiekunów dzieci i młodzieży.

Utworzono systemy wsparcia kryzysowego nie tylko dla pacjentów, ale i dla personelu medycznego. Wydane zostały też zalecenia dla innych specjalności medycznych, dotyczące radzenia sobie z pacjentami pobudzonymi czy z majaczeniem.

Wzorem innych europejskich towarzystw, PTP publikuje aktualizowane informacje i wytyczne postępowania z pacjentami, wymagającymi psychofarmakoterapii, np. neuroleptykami o przedłużonym działaniu, lekami stabilizującymi nastrój.

Przyjęcia do szpitali psychiatrycznych są obecnie ograniczone do przyjęć w tzw. trybie pilnym, tj. wówczas, gdy istnieje zagrożenie życia własnego lub innych.

Ze stanem epidemii powiązane jest przeżywanie silnego stresu i przewlekłej frustracji, a tym samym stosowanie mechanizmów radzenia sobie i mechanizmów obronnych, które w długotrwałej sytuacji zagrożenia mogą stać się niewydolne. W związku z powyższym, u wielu osób ujawnić się mogą objawy ostrej reakcji na stres „po epidemii”, objawy depresji, lęku oraz stresu pourazowego. Nasilać się też będą objawy u osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne. Można przewidywać, że pojawi się więcej osób nadużywających substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, czy wzrośnie liczba tzw. psychoz „endogennych”.

Jak wynika z analizy przygotowanej przez doradczą firmę PEX PharmaSequence, sprzedaż preparatów uspokajających i nasennych między 9 marca a 10 kwietnia wyniosła 4,5 mln sztuk. Oznacza to 24-proc. wzrost względem tego samego okresu 2019 r. Wzrósł też popyt na preparaty antydepresyjne i przeciwpsychotyczne. Co więcej, podaje się, że na poprawę samopoczucia w ciągu ostatnich 30 dni pacjenci i NFZ (w wyniku refundacji) wydali ponad 200 mln zł.

W 2020 r. Europejski Kongres Psychiatrii odbędzie się online

Obecna sytuacja dynamicznie się zmienia, a potrzeba powrotu do normalnego funkcjonowania, choć z uwzględnieniem wszystkich zaleceń epidemiologicznych, jest silna. Dlatego też, przeniesienie do sieci wszelkiej możliwej aktywności dotyczy również spotkań naukowych, wykładów i seminariów. Doświadczenie to pozwala na planowanie ich w okresie „po epidemii”. Przykładem jest zbliżający się 28. Europejski Kongres Psychiatrii (pierwotnie miał się odbyć w marcu), zorganizowany przez największe międzynarodowe stowarzyszenie psychiatrów w Europie, który odbędzie się w dniach 4–7 lipca 2020 r. Jest to w pełni wirtualne spotkanie i by docenić niezwykły międzynarodowy dorobek naukowy, kongres w 2020 r. odbędzie się pod hasłem „Wspólne dziedzictwo europejskiej psychiatrii”.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, zapraszając na 46. Zjazd Psychiatrów Polskich, w stulecie powstania Towarzystwa, również było zmuszone zmienić terminarz tego wydarzenia, którego temat jakże jest aktualny: „Psychiatria w obliczu zmian”.

Planując to spotkanie w tzw. „normalnym trybie”, organizatorzy chcieliby wspólnie porozmawiać i podyskutować o historii i dziedzictwie polskiej psychiatrii, a także otwierających się nieustannie nowych możliwościach, dzięki wybitnym klinicystom i pacjentom zaangażowanym w badania, ale także dzięki doświadczeniu wiedzy, płynącej z nauk społecznych, neurologicznych i informatycznych.

Ciągła ewolucja psychiatrii obejmuje organizację nowoczesnych usług w zakresie zdrowia psychicznego, rozwój innowacyjnych modeli opieki oraz odkrywanie nowych paradygmatów badawczych. Doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują na wiele nowych wyzwań, ale korzystając z tych z przeszłości i wspólnie rozwijając nowe umiejętności i poszerzając wiedzę, możemy pomóc w kształtowaniu lepszej przyszłości zarówno dla profesjonalistów, jak i pacjentów.