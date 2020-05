Polskie Towarzystwo Psychiatryczne: Skierowania do psychologa powinny zostać zniesione

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne rekomenduje całkowite zniesienie skierowań do świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych - poinformowało PTP na swoim profilu na FB.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pandemia SARS-CoV-2 przyniesie trudne do oszacowania skutki finansowe i organizacyjne dla całej gospodarki i systemu opieki zdrowotnej. Wraz z zamrożeniem planowych przyjęć wielu specjalistów wskazywało, że stan zdrowia Polaków może się drastycznie pogorszyć. Eksperci z obszaru psychiatrii podkreślają, że izolacja wzmaga poczucie lęku i niepokoju. PTP uznało, że czas podjąć działania zwiększające dostęp ogółu społeczeństwa do wsparcia psychologicznego.

Zobacz więcej iStock

"W trakcie posiedzenia plenum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 19.05.2020 przyjęto stanowisko w sprawie skierowań do psychologa o następującej treści: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) uważa, za konieczne znoszenie barier i ograniczeń w dostępności do pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających kryzysu psychicznego w związku z tym rekomenduje całkowite zniesienie skierowań do świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych" - poinformowało PTP.

Psychologia i psychiatria Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów ZAPISZ MNIE

× Psychologia i psychiatria Wysyłany raz w miesiącu Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki Chcę otrzymywać newsletter * ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj