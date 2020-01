Polskie opaski uciskowe trafią na rynek indyjski

Spółka Medinice, zajmująca się opracowywaniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii medycznych w obszarze kardiologii i kardiochirurgii, zawarła umowę sprzedaży licencji na elektroniczne opaski uciskowe PacePress na rynku indyjskim.

"Sprzedaż PacePress na rynek indyjski jest pierwszą w historii Medinice transakcją sprzedaży licencji. Indyjski rynek technologii medycznych w obszarze kardiologii ma ogromny potencjał wzrostu, a PacePress bardzo dobrze wpisuje się w globalne trendy. Obserwujemy duże zainteresowanie tym produktem, dlatego dążymy do tego, aby w tym roku sprzedać licencję przynajmniej na jeszcze jednym dużym rynku. Z optymizmem patrzymy również na rozwój naszych pozostałych kluczowych projektów. Potencjał komercyjny elektrod MiniMax, EP-Bioptom i CathAIO oraz krioaplikatora CoolCryo jest nieporównywalnie większy w stosunku do PacePress" – powiedział Sanjeev Choudhary, prezes zarządu, współzałożyciel i największy akcjonariusz Medinice S.A.

Spółka przyznała indyjskiemu dystrybutorowi sprzętu medycznego wyłączność na sprzedaż PacePress na rynku indyjskim, za co otrzyma 360 tys. dolarów amerykańskich (ok. 1,4 mln zł). Pierwsza transza w wysokości 60 tys. dolarów (ok. 230 tys. zł) ma zostać wpłacona do 30 kwietnia 2020 r. Pozostałe cztery transze będą wynosiły po 75 tys. dolarów rocznie (ok. 290 tys. zł). Ponadto, Medinice będzie otrzymywał tantiemy w wysokości minimum 10 proc. od sprzedaży PacePress. Wysokość potencjalnych przychodów z tytułu tantiem zależeć będzie od poziomu przychodów z tytułu sprzedaży PacePress osiąganych przez indyjskiego partnera.

PacePress to pierwsza na świecie elektroniczna opaska uciskowa wykorzystywana do prewencji krwiaków w loży po wszczepieniu urządzeń do elektroterapii serca.

"Jest to produkt innowacyjny z możliwością kontroli stosowania przez lekarza i pacjenta. Każdy chory po wszczepieniu stymulatorów lub kardiowerterów-defibrylatorów serca może stosować PacePress w celu prewencji krwiaków, w szczególności populacja chorych z wysokim ryzykiem na przykład stosujących kilka leków rozrzedzających krew. Nie ma aktualnie na rynku urządzenia do zabezpieczenia miejsca po wszczepieniu urządzenia do elektroterapii serca" - poinformował prof. Sebastian Stec, pomysłodawca projektu PacePress, dyrektor ds. medycznych i współzałożyciel Medinice S.A.