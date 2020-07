Polska przeznaczyła ponad 400 mln zł na walkę z pandemią COVID-19 na świecie

Polska aktywnie uczestniczy w walce z pandemią COVID-19, wydaliśmy na ten cel już ponad 400 mln zł - wyliczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kwota ta obejmuje środki przeznaczone na badania nad koronawirusem, m.in. nad szczepionką, lekami i testami. Około 56 mln złotych zostało przekazane na pomoc rozwojową i humanitarną - podało ministerstwo.

"Pandemia koronawirusa to czas, w którym bardziej niż kiedykolwiek Europa i świat potrzebują solidarności. Polska aktywnie uczestniczy w niesieniu pomocy krajom Partnerstwa Wschodniego, Afryki i Bliskiego Wschodu, a także wybranym krajom europejskim w walce z pandemią COVID-19. Pomoc polskich lekarzy, dary rzeczowe, wsparcie akcji społecznych Polonii na całym świecie – to tylko niektóre z form naszego zaangażowania" - pisze Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie podsumowującym działania dotyczące wsparcie Polski w walce z koronawirusem.

Epidemia COVID-19: działania Polski w walce z koronawirusem SARS-CoV-2

Powroty do domu

MSZ przypomniało, że w marcu i kwietniu 2020 r. wspólnie z Kancelarią Premiera i PLL LOT przeprowadziło akcję Lot Do Domu. Zaznaczyło, że w jej ramach do kraju na pokładach samolotów polskich linii wróciło ponad 55 tys. Polaków oraz ponad 2 tys. obywateli innych państw, m.in. UE, USA, Japonii, Kanady, Australii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Turcji, Korei Południowej, Szwajcarii, Norwegii oraz Tajlandii.

Wsparcie od polskich lekarzy

Wskazało też na wsparcie udzielone przez polskich medykow. Jak przypomniało, lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w marcu 2020 r. wyjechali do szpitala polowego w Brescii, aby wesprzeć włoską służbę zdrowia w epicentrum epidemii koronawirusa w Lombardii.

W kwietniu zaś, w ramach misji WHO, lekarze pomagali służbom medycznym w Kirgistanie, a także w USA oraz Słowenii, natomiast w czerwcu - w Tadżykistanie.

Pomoc rzeczowa

MSZ przypominało też o wysłanych w kwietniu 2020 r. konwojach ze środkami medycznymi przeznaczonymi dla włoskiej służby zdrowia.

"Decyzją polskiego rządu środki dezynfekcyjne, wyprodukowane i przekazane przez spółkę skarbu państwa Polfę Tarchomin S.A., trafiły w pierwszej kolejności do placówek medycznych w Veneto w północnych Włoszech i do szpitala w San Marino" - poinformowało MSZ.

"Ponadto Polska przekazywała znaczące ilości środków medycznych do Armenii, Azerbejdżanu, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Czarnogóry, Gruzji, Hiszpanii, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Litwy, Macedonii Północnej, Mołdawii, Serbii, Ukrainy i Watykanu" - czytamy na stronie resortu.

Według przedstawicieli resortu spraw zagranicznych polskie placówki otrzymały ponadto ponad 1 mln zł na wsparcie przeciwdziałania pandemii koronawirusa na Ukrainie i Białorusi.

Wpłaty do organizacji międzynarodowych

MSZ podkreśliło, że w celu przeciwdziałań skutkom pandemii Polska wspiera również mechanizmy wielostronne, przekazując 1 mln złotych na Centralny Fundusz Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych ONZ OCHA (Biuro Koordynacji Pomocy Humanitarnej) i 1 mln złotych na działania UNICEF w Palestynie oraz ok. 441 tysięcy złotych dla UNDP Białoruś na realizację projektu "Preventing non-communicable diseases, promoting healthy lifestyle and support to modernization of the health system in Belarus” (BELMED).

"Doliczyć do tego należy roczny wkład w wysokości 1 mln złotych na rzecz UNRWA – Agencji Pomocy i Pracy ONZ ds. Uchodźców Palestyńskich, a także wpłatę 2 milionów złotych na fundusz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – UNHCR, na rzecz Jemenu i Syrii" - czytamy na stronie MSZ.

Resort spraw zagranicznych dodaje, że należy uwzględnić również wpłaty na fundusz COVID-2019 Preparedness and Response Plan, realizowany przez UNICEF Etiopia – ponad 400 tysięcy złotych, oraz wsparcie aktywności Światowego Programu Żywnościowego (WFP) w Kenii dla przeciwdziałania pandemii COVID-19 – wpłata ponad 470 tysięcy złotych.

Ponadto "Polska aktywnie wspiera solidarne podejście UE w przeciwdziałaniu rozwoju i walce ze skutkami pandemii COVID-19 w krajach rozwijających się w ramach tzw. strategii TeamEurope, wnosząc do niej – poprzez działania humanitarne, wpłaty do organizacji międzynarodowych oraz przeorientowanie części polskich projektów bilateralnych (wkład przekraczający obecnie 33 mln EUR)" - zaznaczyło MSZ.

Epidemia COVID-19: wsparcie Polonii na całym świecie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało też o wsparciu Polonii na całym świecie.

"Nauczyciele z polskich szkół w Czechach szyli maseczki, Polacy na Bali zaangażowali się w druk 3D materiałów ochronnych, Polonia w Meksyku organizowała pomoc w zaopatrzeniu, Polonijne Koło Lekarzy z Berdiańska na Ukrainie organizowało konsultacje telefoniczne" - wymienia MSZ.

Polonia wspiera sąsiadów

Resort spraw zagranicznych w swoim komunikacie podkreślił, że organizacje polonijne, środowiska harcerskie i szkolne, duszpasterstwa przyłączyły się do inicjatyw lokalnych lub podjęły własne, by wspierać kraje zamieszkania. Informuje, że wybrane działania miały finansowe wsparcie MSZ w ramach akcji Polonia4Neighbours.

Ambasady RP oraz Instytuty Polskie wspierają akcję #ZostańWDomu

MSZ przypomniało też o wsparciu ambasad i Instytutów Polskich dla akcji "Zostań w Domu" m.in. w Bukareszcie, gdzie zachęcano do pomocy osobom starszym w czasie pandemii, i w Budapeszcie, gdzie tamtejszy Instytut przekazał dary do stołecznego szpitala zakaźnego oraz budapeszteńskiego szpitala dziecięcego Bethesda.

"W ramach inicjatywy 'Paczka dla potrzebujących' Ambasada RP w Kazachstanie we współpracy z polskimi organizacjami dostarczyła paczki żywnościowe osobom w potrzebie; w Gruzji zorganizowano akcję 'Drodzy starsi sąsiedzi', do której włączyły się polskie Siostry Elżbietanki w Tbilisi" - wymieniło MSZ.

Polska w Twoim Domu

Resort spraw zagranicznych dodał, że polskie placówki wspierają też przebywających w domu ofertą kulturalną on-line, organizując akcje czytania polskiej poezji, udostępniając filmy, oferując możliwość wirtualnych wycieczek po Polsce czy zwiedzania on-line polskich muzeów.

Epidemia COVID-19: Polska przeznaczyła 400 mln zł na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2

"Polska przeznacza w sumie ponad 400 mln zł (ok. 90 mln euro) na walkę z pandemią COVID-19 na świecie. Kwota ta obejmuje środki przeznaczone na badania nad koronawirusem, m.in. nad szczepionką, lekami i testami. Około 56 mln zł przeznaczamy na pomoc rozwojową i humanitarną, zarówno w ramach struktury i mechanizmów polskiej pomocy zarządzanej przez MSZ, jak i środków spółek skarbu państwa, wspierających polskie działania humanitarne i rozwojowe. Polska pomoc w celu przeciwdziałania i łagodzenia skutków pandemii, we wszystkich zróżnicowanych formach, dociera do ponad 50 krajów na całym świecie" - podsumowało MSZ.

