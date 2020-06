Polska onkologia w dobie COVID-19. Co zmieniła pandemia i jakie wyzwania czekają po jej zakończeniu?

"W opiece onkologicznej najważniejsze są koordynacja i komunikacja z pacjentem. To założenia pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej i one sprawdzają się w czasie epidemii COVID-19" – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Pacjenci chorzy na nowotwory są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i powikłania z nim związane. Aby temu zapobiec, w szpitalach onkologicznych wprowadzono szereg restrykcji sanitarnych. Szybko zastosowanie znalazły także teleporady. Jest to bardzo dobry kierunek rozwoju komunikacji z pacjentem - zwłaszcza z pacjentem po leczeniu onkologicznym, którego już znamy, a który potrzebuje krótkich informacji. Sądzę, że z rozwiązań e-medycyny będziemy korzystali na szerszą skalę także po zakończeniu pandemii, ponieważ są one efektywne, a dodatkowo już wcześniej je wykorzystywaliśmy, obecnie tylko rozwijamy. Jeszcze przed wybuchem epidemii COVID-19, w ramach pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej ruszyła infolinia dla pacjentów chorych na nowotwory. Uważam, że jest to jeden z lepiej działających elementów pilotażu KSO. Większość telefonów jest odbierana, a do osób, którym nie uda się uzyskać połączenia, oddzwaniamy. Już podczas pierwszej rozmowy pacjent otrzymuje termin spotkania z onkologiem, który obecnie jest dosyć krótki. Przy pierwszej wizycie w szpitalu pacjent jest objęty opieką koordynatora, z którym jest później w stałym kontakcie. Rola koordynatorów w czasie pandemii także jest nieoceniona.

Niestety, w czasie epidemii COVID-19 w Polsce zmniejszyła się liczba pacjentów, którzy poddają się diagnostyce i leczeniu onkologicznemu. Spadek liczby kart DiLO rozpoczął się w marcu 2020 r., a teraz jest bardzo drastyczny i sięga 50 proc. Pacjenci rezygnują z wizyty u lekarza w obawie przed zakażeniem koronawirusem. Tymczasem choroba postępuje. Oznacza to wzrost liczby zachorowań na nowotwory w bardziej zaawansowanym stadium rozwoju oraz większą liczbę pacjentów, u których leczenie zakończy się niepowodzeniem. Dlatego tak ważne jest usprawnienie komunikacji z pacjentem, uświadomienie mu, że mimo epidemii COVID-19 również powinien się diagnozować.

Słyszę o kryzysie ekonomicznym i środkach, jakie są przeznaczane na szpitale jednoimienne, dlatego obawiam się także finansowych skutków epidemii. Placówki onkologiczne w Polsce są obecnie w szczególnie trudnej sytuacji, gorszej niż przed pandemią, ponieważ ich przychody spadły, a wzrosły koszty związane z koronawirusem SARS-CoV-2. Trzeba przeznaczać środki na zabezpieczenia sanitarne i dodatkowe narzędzia informatyczne. Należy pamiętać, że szpitale onkologiczne nie mają stałego przychodu. Otrzymują płatność za wykonane procedury. Jeżeli jest ich mniej, przychody szpitali są mniejsze, a obecnie tych procedur jest drastycznie mniej, ponieważ spadła liczba pacjentów. W związku z tym bardzo potrzebne są nadzwyczajne środki działania ze strony Ministerstwa Zdrowia w zakresie wsparcia finansowego polskiej onkologii.

Nie obawiam się za to o dostęp do dotychczas refundowanych terapii onkologicznych. Uważam, że nie będzie on ograniczony bardziej niż w tej chwili. Szpitale onkologiczne muszą otrzymać wsparcie finansowe, muszą mieć środki na to, żeby funkcjonować przynajmniej w takim zakresie, jak obecnie. Moje wątpliwości dotyczą nowych terapii. Obawiam się, że nie będą one uruchamiane tak szybko, jak w 2019 roku, w którym duża grupa nowych leków została objęta refundacją. Głównym problemem polskiej onkologii jest refundacja, nie tylko leków, ale także zabiegów, które są zbyt nisko wycenione. Powoduje to znaczne obciążenie kosztami leczenia dla szpitala onkologicznego. Obawiam się, że po zakończeniu epidemii COVID-19 te problemy się tylko pogłębią.