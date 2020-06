Pojedyncza dawka szczepionki przeciwko HPV może zapobiec rakowi szyjki macicy

Najnowsze badania wskazują, że pojedyncza dawka szczepionki przeciwko HPV może być tak samo skuteczna w zapobieganiu rozwoju przedinwazyjnego raka szyjki macicy, jak jej wielokrotne dawki.

Naukowcy z University of Texas Medical Branch w Galveston w Teksasie (USA) przypominają, że utrzymująca się infekcja, której przyczyną są niektóre typy wirusa HPV, może przyczynić się do rozwoju raka szyjki macicy. Dodają również, że amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) zalecają, aby młodzież - zarówno chłopcy, jak i dziewczęta - poniżej 15. roku życia otrzymała dwie dawki szczepionki przeciwko HPV w celu zapobiegnięcia rozwojowi infekcji.

Szczepionka przeciwko HPV - pojedyncza dawka może zapobiec rozwojowi raka szyjki macicy

Amerykańscy badacze postanowili ocenić skuteczność innych schematów dawkowania szczepionki przeciwko HPV. Przeanalizowali oni informacje na temat dziewczynek i kobiet w wieku 9-26 lat, które nie były szczepione lub otrzymały jedną albo więcej dawek szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w okresie od stycznia 2006 r. do czerwca 2015 r. Analiza objęła 133 082 kobiety (66 541 zaszczepionych i 66 541 nieszczepionych).

U kobiet w wieku 15-19 lat, które otrzymały jedną, dwie lub trzy dawki szczepionki przeciwko HPV, odnotowano mniejszą częstość występowania przedinwazyjnego raka szyjki macicy niż u nastolatek, które nie były szczepione.

W ciągu pięciu lat u 2,65 proc. nieszczepionych nastolatek w wieku 15-19 lat rozwinął się przedinwazyjny rak szyjki macicy. Mniejszy odsetek chorych odnotowano w grupie, która przyjęła jedną (1,62 proc.), dwie (1,99 proc.) lub trzy (1,86 proc.) dawki szczepionki przeciwko HPV.

Naukowcy ustalili, że ryzyko rozwoju przedinwazyjnego raka szyjki macicy było mniejsze o 36 proc., 28 proc. i 34 proc. u młodzieży, która otrzymała odpowiednio jedną, dwie i trzy dawki (w porównaniu z nastolatkami nieszczepionymi).

Badacze przeanalizowali także dane dotyczące najmłodszych (<15 lat) i najstarszych grup wiekowych (20 lat i starszych), które były szczepione. Nie stwierdzili między nimi istotnych różnic pod względem ryzyka rozwoju przedinwazyjnego raka szyjki macicy.

Autorzy badania na podstawie analizy doszli do wniosku, że jedna dawka szczepionki przeciw HPV była wystarczająca do skutecznej ochrony przed rakiem szyjki macicy.

Wyniki badań zostały opublikowane w "Cancer", recenzowanym czasopiśmie American Cancer Society (ACS).

