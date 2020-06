Podwyżki dla lekarzy rezydentów. Pensje mają wzrosnąć od 1 lipca

Od 1 lipca 2020 r. lekarze rezydenci mają otrzymać podwyżki – tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

1 czerwca 2020 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Przewiduje on zmianę wysokości wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów od 1 lipca 2020 r.

Podwyżki dla rezydentów planowane są od 1 lipca 2020 r.

W uzasadnieniu projektu podano, że obecnie najniższe zasadnicze wynagrodzenie, na którego podstawie ustala się podwyżkę dla rezydentów, wynosi 5164 zł. Wyjaśniono, że jest to iloczyn współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,05), i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. (4918,17 zł), ogłoszonej przez prezesa GUS.

Podwyżki dla lekarzy rezydentów - ile mają wynieść

Zgodnie z projektem rozporządzenia, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:

anestezjologia i intensywna terapia,

chirurgia dziecięca,

chirurgia ogólna,

chirurgia onkologiczna,

choroby wewnętrzne,

choroby zakaźne,

geriatria,

hematologia,

kardiologia dziecięca,

medycyna paliatywna,

medycyna ratunkowa,

medycyna rodzinna,

neonatologia,

neurologia dziecięca,

onkologia i hematologia dziecięca,

onkologia kliniczna,

patomorfologia,

pediatria,

psychiatria,

psychiatria dzieci i młodzieży,

radioterapia onkologiczna,

stomatologia dziecięca

w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4793 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. – 4933 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 5300 zł.

Z kolei wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione wyżej w trybie rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w tym trybie wynosi 4299 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4633 zł.

W uzasadnieniu czytamy także, że dodatkowo dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury przewidywało wyższe wynagrodzenie zasadnicze, w kwocie 4875 zł należne przez pierwsze dwa lata odbywania specjalizacji dla rezydentów priorytetowych dziedzin medycyny, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w tym trybie w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. i w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. W tej grupie do podwyżki kwalifikuje się około 80 rezydentów, zatem ich wynagrodzenia również zostaną zwiększone w projektowanej regulacji.

Podwyżki dla lekarzy rezydentów odbywających specjalizację w dziedzinie ortodoncji

Z dalszej części MZ wyjaśnia, że z uwagi na zmiany na liście priorytetowych dziedzin medycyny zakłada się, że lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji, która traci status dziedziny priorytetowej, zachowają prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

Podwyżki dla lekarzy rezydentów a nowe specjalizacje na liście priorytetowych dziedzin medycyny

Jak wynika z dalszej części uzasadnienia, na liście priorytetowych dziedzin medycyny pojawiają się trzy nowe specjalizacje:

chirurgia dziecięca,

choroby zakaźne,

medycyna paliatywna.

"Wszyscy lekarze odbywający specjalizację w tych trzech dziedzinach medycyny zostaną objęci wynagrodzeniem właściwym dla dziedzin priorytetowych począwszy od dnia 1 lipca 2020 r." - zaznaczono.

