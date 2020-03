Podczas epidemii COVID-19 w Polsce może zabraknąć pracowników medycznych. Apel zawodów medycznych do rządu

"Zmagamy się jako państwo i społeczeństwo z wyzwaniem, z którym do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Jako osoby wykonujące zawody medyczne czujemy się w obowiązku zwracać uwagę na kluczowe problemy, z jakimi się spotykamy. Jeśli pilnie ich nie rozwiążemy, to podczas epidemii po prostu zabraknie pracowników medycznych" - piszą przedstawiciele zawodów medycznych w apelu do rządu polskiego.

19 marca 2020 r. przedstawiciele zawodów medycznych wystosowali apel do rządu polskiego, wskazując w nim na problemy, z jakim zmaga się środowisko medyków w obliczu pandemii COVID-19 w Polsce. Podpisali się pod nim Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i pracowników aptek

Przedstawiciele zawodów medycznych apelują o pilne zwiększenie i realne zapewnienie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Zauważają oni, że obecnie zabezpieczenie trafia wyłącznie do szpitali (i to w niewystarczającej ilości), a każdego dnia wszyscy pracownicy ochrony zdrowia spotykają się z wieloma pacjentami, w tym z ciężko chorymi o obniżonej odporności. "Już wiele osób z personelu medycznego przebywa na kwarantannach. Stosowanie tych środków w odniesieniu do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, którzy mają kontakt z pacjentami, powinno być standardem" - czytamy w piśmie wystosowanym do rządu polskiego. Zaznaczono w nim również, że środki ochrony osobistej powinny być dostępne także dla pracowników aptek.

"Niezrozumiałe jest, że środki ochrony osobistej nie trafiają do pracowników polskich aptek. To miejsca, które w ostatnim czasie obsłużyły wiele milionów pacjentów, często z pierwszymi objawami różnych infekcji. Jeśli zamkniemy apteki, nie będzie możliwości zapewnienia środków dla osób przewlekle chorych. Konieczne jest pilne zapewnienie środków ochrony osobistej wszystkim podmiotom realizującym świadczenia zdrowotne w ilości niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich oddziałów, a także praktykom zawodów medycznych" - czytamy w apelu.

Przedstawiciele zawodów medycznych apelują też o możliwość zakupu środków ochrony osobistej z magazynów rezerw państwowych.

"Na polskim rynku wciąż pojawiają się oferty sprzedaży środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących, jednak po wielokrotnie wyższych cenach. Dostawcy często oferują tylko duże ilości (nawet po kilkadziesiąt tysięcy sztuk). Nie chcą podmiotom sprzedawać małych ilości. Nie możemy też w tej sytuacji mówić o deficycie tego typu produktów. Konieczne jest, żeby właściwe służby zajęły się tą sprawą. Z powodu spekulacji, środków ochrony może zabraknąć dla tych, którzy opiekują się pacjentami. Postulujemy wspólne zajęcie się tą sprawą przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu prawnego uregulowania powyższych kwestii. Apelujemy o równy dostęp dla wszystkich wykonujących zawody medyczne i stworzenie możliwości zakupu środków ochrony osobistej z magazynów rezerw państwowych" - czytamy w piśmie do polskiego rządu.

Nie dla wysyłkowej sprzedaży leków na receptę

Sygnatariusze pisma krytykują również próbę wprowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków na receptę. Jest to ich zdaniem przykład "działania pewnych grup, które pod pozorem pomocy polskim pacjentom forsują pomysły dla nich szkodliwe".

"Kilka miesięcy temu takie rozwiązanie było już przedmiotem analiz Parlamentu RP. Zostało wtedy odrzucone z uwagi na brak gwarancji, że leki dostarczane tą drogą dotrą do pacjenta, przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów i zasad bezpieczeństwa. Ponowne próby wprowadzenia tych regulacji są tak naprawdę tworzeniem realnego zagrożenia zdrowia, a nawet życia chorych. Dostarczanie leków do domów pacjentów może odbywać się wyłącznie przy pomocy wykwalifikowanych i przygotowanych do tego służb" - czytamy w apelu.

Testy na koronawirusa SARS-Cov-2 i konkretne wytyczne dla personelu medycznego

"W wyniku niewystarczającej ilości środków ochrony osobistej lub - w wielu wypadkach - ich braku, wkrótce możemy mieć do czynienia z brakiem kadr medycznych. To dotyczy w szczególności ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, elektroradiologów i lekarzy" - ostrzegają przedstawiciele zawodów medycznych. W związku z tym apelują o możliwość wykonania testów w kierunku SARS-CoV-2 dla personelu medycznego w przypadku wskazania, którym powinien być bezpośredni kontakt z niezdiagnozowanym pacjentem.

"Konieczne jest wydanie wytycznych dla pracowników służb medycznych, którzy na co dzień mają kontakt z pacjentami, jakie środki ostrożności należy wdrożyć po zakończonej pracy. Przedstawiciele zawodów medycznych oczekują także wydania zaleceń w tym zakresie dla osób pracujących w kilku podmiotach" - czytamy w oświadczeniu.

Większa dostępności do laboratoriów wykonujących diagnostykę w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

Kolejny apel dotyczy zwiększenia liczby wykonywanych testów molekularnych poprzez uruchamianie diagnostyki w kolejnych laboratoriach, które pozostają w nadzorze ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. "Obecnie działające mogą nie podołać dużej skali badań. Wsparciem mogą być ośrodki uniwersyteckie. Rekomendujemy, aby laboratoria były rozmieszczone tak, aby nie było konieczności transportowania próbek na znaczne odległości, co przedłuża czas uzyskania wyniku".

Ograniczenie wizyt planowanych

"Mimo zaleceń, nadal funkcjonują podmioty, które realizują planowe przyjęcia. W naszej ocenie konieczna jest decyzja Ministerstwa Zdrowia i wydanie aktu prawnego, który jasno zakaże takich praktyk na czas epidemii. Należy kontynuować opiekę nad pacjentami w przypadkach, kiedy przerwanie terapii stanowiłoby zagrożenie dla ich życia lub groziłoby stałym i nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu" - przekonują przedstawiciele zawodów medycznych.

Telemedycyna podstawową formą świadczeń medycznych w czasie epidemii

Oczekują oni także pilnego wdrożenia narzędzi do stosowania telemedycyny w jak najszerszym zakresie. Ich zdaniem porady świadczone tą drogą powinny stać się w okresie epidemii najważniejszym kanałem komunikacji z większością przedstawicieli zawodów medycznych.

Przesyłanie badań laboratoryjnych za pomocą systemów teleinformatycznych

Powinna istnieć także możliwość przesyłania badań laboratoryjnych za pomocą systemów teleinformatycznych. W ocenie autorów apelu, dzisiejszy obowiązek odbioru osobistego przez pacjenta lub przenoszenie wyników w ramach jednej placówki sprzyja rozszerzaniu epidemii.

Pakiet pomocowy dla podmiotów prowadzących działalność medyczną

Ostatni apel dotyczy uwzględnienia podmiotów prowadzących działalność medyczną w specjalnym pakiecie pomocowym, szczególnie w obszarze rekompensat finansowych. "Medycyna i cały sektor ochrony zdrowia są istotne nie tylko dzisiaj w okresie epidemii, ale będą również bardzo ważne w późniejszym czasie, kiedy będziemy likwidować skutki COVID-19. Kierując się troską o zdrowie polskiego społeczeństwa, a także o bezpieczeństwo zdrowotne personelu medycznego, deklarujemy naszą gotowość do wsparcia zespołów zarządzających sytuacją kryzysową na poziomie centralnymi i wojewódzkim" - deklarują przedstawiciele zawodów medycznych.

