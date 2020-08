Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza tzw. podatek cukrowy. Dokument zakłada dodatkową opłatę dla producentów napojów słodzonych, a także napojów alkoholowych w opakowaniach o małej objętości, tzw. małpek. "Opłata cukrowa" wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pomysł, aby wprowadzić tzw. podatek cukrowy, pojawił się w grudniu 2019 r. Wówczas resort zdrowia skierował do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W dokumencie przewidziano nałożenie dodatkowych opłat na:

Zobacz więcej Tzw. podatek cukrowy zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. iStock

napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów i oligosacharydów, a także substancji o właściwościach aktywnych (kofeiny, tauryny lub guarany),

napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml), tzw. małpki,

reklamy suplementów diety.

Jednak w styczniu 2020 r - po konsultacjach z osobami zainteresowanymi, m.in. przedsiębiorcami - Ministerstwo Zdrowia wycofało się z pomysłu objęcia tzw. sugar tax reklam suplementów diety. Jednocześnie resort zdrowia poinformował, że zamierza zmienić nie tylko wysokość opłaty cukrowej, lecz także sposób jej pobierania.

MZ zdecydowało o wprowadzeniu poprawek do dokumentu. Na początku lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła zmodyfikowany projekt.

Z kolei w połowie lutego 2020 r. Sejm uchwalił wraz z poprawkami ustawę wprowadzającą tzw. opłatę cukrową. Następnie ustawa została skierowana do Senatu.

Planowanym terminem wejścia w życie ustawy był 1 lipca 2020 roku. Jednak dalsze prace nad nią zostały opóźnione z powodu epidemii COVID-19.

27 sierpnia 2020 r. biuro KPRP poinformowało, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021 r. - podwyżka cen "małpek"

Zgodnie ze wspominaną ustawą, przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia są zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Przykładowo oznacza to:

1 zł od 100 ml małpki wódki 40-procentowej,

2 zł od 200 ml małpki wódki 40-procentowej

88 gr od 250 ml małpki wina 14-procentowego.

Podatek na słodkie napoje od 1 stycznia 2021 r.

Ustawa zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną.

Prawo w medycynie Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego ZAPISZ MNIE

× Prawo w medycynie Wysyłany raz w miesiącu Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego Chcę otrzymywać newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna).

Opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju.

Podatek cukrowy - kara finansowa za jego nieopłacenie

W przypadku niedokonania rzeczonych opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną).

Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5 proc.) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5 proc.).

Z kolei wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić w 50 proc. dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a 50 proc. przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prof. Leszek Czupryniak: Cukier powinien zostać zakazany

Podatek cukrowy a problem otyłości

Leczenie otyłości ma być finansowane z tzw. podatku cukrowego.