Po pandemii przyjdzie czas na systemową refleksję o ochronie zdrowia

Choć to placówki podstawowej opieki zdrowotnej - obok personelu wyodrębnionych jednoimiennych szpitali zakaźnych - przyjęły na siebie jako pierwsze ciężar działań w ramach walki z COVID-19, rozwój pandemii nie zlikwidował dotychczasowych wyzwań ochrony zdrowia. Najbardziej dotkliwe dla pacjentów to oczywiście długie oczekiwanie na diagnostykę i leczenie oraz niedofinansowanie sektora.

POZ pierwszą linią walki z COVID-19

Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej to fundament polskiej ochrony zdrowia. Gabinety lekarzy rodzinnych są miejscem pierwszego kontaktu pacjenta z systemem. Czy POZ sprawdziła się w walce z pandemią SARS-CoV-2? Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, podkreśliła, że kryzysowa sytuacja szybko zweryfikowała stopień przygotowania sektora zdrowia.

„Pierwszym problemem, który sygnalizowaliśmy w początkach pandemii był brak środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych. Dodatkowo: maseczki, rękawiczki i płyny służące do dezynfekcji drastycznie podrożały” — przypomniała Bożena Janicka. Bardzo krytycznie oceniła strategię komunikacyjno-informacyjną publicznych instytucji z sektora ochrony zdrowia. Kierowane do środowiska komunikaty były niespójne, często zawierały wykluczające się informacje.

W konsekwencji świadczeniodawcy POZ samodzielnie musieli opracowywać takie standardy realizacji świadczeń, które zapewniłyby bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu. Niezwykle przydatne okazały się narzędzia e-zdrowia oraz tele- i wideoporady. „Mimo pandemii COVID-19 nie zaprzestaliśmy jednak realizacji wizyt w warunkach domowych, oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności” — zapewniła Bożena Janicka.

W związku z zamrożeniem planowych przyjęć do szpitali oraz działalności placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, POZ zmagał się z falą pacjentów potrzebujących opieki. Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, na podstawie danych zebranych przez tę organizacje ocenił, że liczba porad udzielonych w marcu w formie teleporady nie zmalała w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Paradoksalnie, to placówki w mniejszych miejscowościach często lepiej odnalazły się w pandemicznej rzeczywistości niż te funkcjonujące w wielkich aglomeracjach. Zatrudnionemu w nich personelowi medycznemu, rozumiejącemu lokalne uwarunkowania, łatwiej było poinformować i przekonać pacjentów do przestrzegania sanitarnego reżimu. W tym kontekście eksperci zwrócili jednak uwagę na bardzo niepokojący trend: od jakiegoś czasu wyraźnie widać, że Polacy zapominają o zagrożeniu i coraz mniej chętnie stosują się do obostrzeń.

Tymczasem utrzymywanie społecznego dystansu, zasłanianie twarzy i dezynfekcja rąk są kluczowe przed zapowiadaną na jesień drugą falą pandemii.

Jak po doświadczeniach pandemii ocenia realizację świadczeń w POZ publiczny płatnik? Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, wskazał na przewagę świadczeniodawców z POZ nad pozostałymi, wynikającą z kapitacyjnego sposobu finansowania.

„Pandemia nie wpłynęła na bieżące finansowanie realizacji świadczeń w ramach POZ. Jest to argument za zachowaniem dotychczasowego modelu finansowania, oczywiście z uwzględnieniem pewnych korekt. Jestem zwolennikiem płacenia za efekt i premiowania realizacji świadczeń odpowiadających na społeczne potrzeby. Od początku roku obserwujemy wzrost zainteresowania programem premiowania świadczeniodawców, którzy na poziomie POZ prowadzą chorych przewlekle w obszarze kardiologii, diabetologii, endokrynologii” — wskazał Adam Niedzielski.

Rocznica POZ Plus skłania do wniosków

Pilotaż programu POZ Plus trwa już od roku, co umożliwia wstępną ocenę jego wyników i wskazania elementów wymagających poprawy. POZ Plus, jak informował w momencie jego startu NFZ, opiera się na trzech filarach: koordynowaniu świadczeń w ramach POZ, kierowaniu pacjenta przez lekarza rodzinnego na badania bilansowe (podstawowe lub pogłębione) i na poszerzeniu opieki specjalisty POZ nad osobami przewlekle chorymi. Program rozszerzał więc kompetencje lekarzy rodzinnych.

„Grupa włączonych do pilotażu świadczeniodawców nie jest reprezentatywna dla POZ. Żaden z nich nie funkcjonuje wyłącznie jako samodzielny podmiot podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto badania bilansowe wykonywane w ramach POZ Plus nie są przeprowadzane w sposób przesiewowy, zgodnie z zasadami EBM. Dodatkowo badanie jest bardzo czasochłonne, a jego realizacja wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu. Obserwujemy także duże trudności w zarządzaniu wskazanymi w programie POZ Plus schorzeniami” — zauważył Jacek Krajewski.

W jego ocenie, wprowadzenie programu do całości POZ w dotychczasowej formule jest niemożliwe. Wymaga on korekty w kierunku umożliwienia opieki koordynowanej także na poziomie małych podmiotów.

„Budując kryteria pozyskania populacji pacjentów do POZ Plus, szukaliśmy obszarów, gdzie — czasami z własnej woli — są oni wrzuceni poza nawias systemu opieki zdrowotnej i nie pojawiają się regularnie w gabinecie lekarza rodzinnego.

To właśnie do tej grupy pacjentów jest skierowany nasz program, chcieliśmy ponownie objąć ich systemową opieką. Do pilotażu zostały włączone do tej pory większe podmioty medyczne, ale dzięki temu objął on ponad ćwierć miliona pacjentów. Na koniec maja wykonano w ramach POZ Plus ponad 35 tys. badań bilansowych, u 44 proc. pacjentów badanie zakończyło się stwierdzeniem choroby przewlekłej w stabilnym stadium” — odpowiedział na krytykę Adam Niedzielski.

Prezes NFZ zapewnił, że cały czas rozwijany jest program koordynacji świadczeń POZ OK, który jest przeznaczony dla mniejszych podmiotów medycznych i gwarantuje im premię za opiekę nad chorymi ze schorzeniami przewlekłymi.

Kolejki do leczenia — zmora polskich pacjentów

Czy długi czas oczekiwania na leczenie to wyłącznie polski problem? Jak radzą sobie z tym wyzwaniem inne kraje? Które świadczenia pozostają deficytowe? W opinii Krzysztofa Łandy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2017, obiegowa opinia, wedle której kolejki do leczenia są nieodłącznym problemem systemów ochrony zdrowia we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jest nieprawdziwa. Eksperci zgodzili się co do tego, że największym wyzwaniem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na leczenie, są kolejki do specjalistów.

Od 1 marca w sposób nielimitowany dla pacjentów pierwszorazowych są realizowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie porady kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej i endokrynologicznej. Jak wskazał dr Jerzy Gryglewicz, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, pandemia COVID-19 zaostrzyła problem dostępności do świadczeń AOS.

„Pacjenci powinni mieć ułatwiony dostęp do świadczeń, które odpowiadają na priorytetowe potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Kluczowe są więc świadczenia z zakresu kardiologii i onkologii. Mam tu jednak na myśli poszerzenie dostępu do poradni urologicznych, dzięki czemu zwiększyłaby się liczba pacjentów z odpowiednio wcześnie postawioną diagnozą raka gruczołu krokowego. Poprawiłoby to rokowanie chorych i pozwoliło systemowi na zaoszczędzenie środków. Idąc kluczem konkretnych schorzeń, które są wyzwaniem z punktu widzenia zdrowia publicznego, należałoby także poprawić dostęp do poradni: laryngologicznej, pulmonologicznej i gastroenterologicznej” — wymienił dr Gryglewicz.

Jednym ze skutków pandemii COVID-19 było „zamrożenie” ochrony zdrowia: placówki wstrzymały planowe przyjęcia, pacjenci rezygnowali z badań diagnostycznych i wizyt w AOS, na które czekali często miesiącami.

„W zdecydowanej większości świadczeń, poza onkologią, ich dostępność w tym okresie została ograniczona. Pacjenci wykazują dużą ostrożność w kontaktach z ochroną zdrowia. Wiele zależy tutaj od informacji płynącej z mediów i związanego z nią poczucia zagrożenia. Dostępność została jednak ograniczona również po stronie świadczeniodawców, których infrastruktura nie jest przystosowana do funkcjonowania w warunkach pandemii. W wielu placówkach utrudnione jest np. zachowanie odpowiedniego dystansu, a zalecane procedury dezynfekcyjne są bardzo czasochłonne” — wyjaśnił dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Dopiero najbliższe tygodnie pokażą, czy ograniczona dostępność będzie korelowała z mniejszym zapotrzebowaniem na diagnostykę i leczenie — w takim wypadku nie obserwowano by wydłużenia kolejek. Warto również zauważyć, że w obecnych kryzysowych warunkach podmioty medyczne zostały częściowo zwolnione z obowiązku sprawozdawania do NFZ, przez co dane o czasie oczekiwania mogą być niepełne.

Z czego wynika fakt, że niektóre procedury diagnostyczne i terapeutyczne, znajdujące się w koszyku świadczeń gwarantowanych, są takie dla pacjentów wyłącznie z nazwy? Podstawową przyczyną jest oczywiście brak specjalistów, którego system nie może szybko „nadrobić”: wykształcenie lekarza specjalisty trwa bowiem ok. 14 lat. Kolejną jest nierównomierne rozlokowanie specjalistycznej kadry medycznej na terenie kraju. Obserwuje się również odpływ lekarzy z publicznego sektora zdrowia do prywatnych placówek, które mogą im zaoferować lepsze warunki pracy. Za wcześnie jednak, by obwieścić ostateczne zwycięstwo prywatnego nad publicznym, ponieważ dominującym modelem zatrudnienia wśród profesjonalistów medycznych jest model mieszany.

Pieniądz nie poprawi efektywności

Inną wskazywaną często przez specjalistów przyczyną długiego czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie jest niedofinansowanie. W tym kontekście obecne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zawsze podkreśla, że ostatnie dwa lata to stopniowe zwiększanie nakładów na system.

„Wraz z dobrą koniunkturą ekonomiczną rosły środki pochodzące z poboru składki zdrowotnej, co oznaczało wyższe wpływy do sektora. Medycyna jest w stanie nieustannego kryzysu i zmusiło to rząd do zwiększenia finansowania. Wspomniane działanie miało jednak charakter doraźny. Świadczenia z obszaru kardiologii, neurologii, ortopedii i endokrynologii zyskały wprawdzie status nielimitowany, ale nie był to żaden sukces, a jedynie gaszenie pożaru” — ocenił krytycznie dr Krzysztof Madej, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Samo fragmentaryczne zniesienie limitów w części świadczeń nie wystarczy, by zmniejszyć lub wręcz zlikwidować kolejki. Pierwszym krokiem powinna być realna analiza możliwości kadrowych systemu i potrzeb zdrowotnych Polaków w zakresie POZ i leczenia specjalistycznego. Jak podkreślali eksperci, kluczowe jest urealnienie koszyka świadczeń gwarantowanych, wzmocnienie AOS kosztem lecznictwa szpitalnego, przemodelowanie rynku świadczeń medycznych w kierunku rzeczywistej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz wzmocnienie pozycji pracodawców w relacji z personelem medycznym. Ponadto warto rozważyć uzależnienie sfinansowania danej procedury przez NFZ od czasu oczekiwania pacjenta na realizację świadczenia oraz większe zintegrowanie podstawowej opieki zdrowotnej z AOS.