Pneumokoki: Austria postawiła na szczepionkę 13-walentną

Dotychczas obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom były w Austrii realizowane z użyciem szczepionki 10-walentnej. Jednak od lutego 2020 r. wszystkie dzieci w tym kraju będą otrzymywać szczepionkę 13-walentną. Austriackie Ministerstwo Zdrowia podjęło taką decyzję w oparciu o rekomendację ekspertów i krajowej technicznej grupy doradczej ds. szczepień ochronnych (National Immunization Technical Advisory Group - NITAG).

Rekomendacje przygotowano na podstawie lokalnych danych epidemiologicznych, opublikowanych również w recenzowanym czasopiśmie „Plos One”. Szczepionkę PCV-10 wprowadzono w Austrii w drodze przetargu otwartego, opartego o cenę. Szczepienie to stosowano w schemacie 2+1. Poziom wyszczepialności w 2016 r. kształtował się na poziomie ok. 60 proc. Po wprowadzeniu szczepionki 10-walentnej do realizacji powszechnych szczepień przeciw pneumokokom zaobserwowano wzrost zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową spowodowaną serotypem 19A u dzieci poniżej 5 r.ż. i u dorosłych powyżej 50 r.ż.

Dotychczas 126 krajów na świecie wybrało lub daje możliwość skorzystania ze szczepionki 13-walentnej w ramach powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciw pneumokokom.

Austria to już kolejny kraj, który zdecydował się na zmianę szczepionki przeciwko pneumokokom

Austria to kolejny kraj po Słowenii i Belgii, który z powodów niekorzystnych zmian w lokalnej epidemiologii przechodzi z PCV-10 na PCV-13. Słowacja, która refunduje obie szczepionki: PCV10 i PCV13, zniosła w maju 2019 r. dopłatę do PCV-13 również z powodów niekorzystnych zmian w lokalnej epidemiologii. Generalnie, dotychczas 126 krajów na świecie wybrało lub daje możliwość skorzystania ze szczepionki 13-walentnej w ramach powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciw pneumokokom. Z kolei na szczepionkę 10-walentną postawiły 33 państwa, w tym Polska.

„Mam nadzieję, że Polska pójdzie w ślady Austrii i innych krajów, które kierując się zmianami w lokalnej epidemiologii zdecydowały o przejściu z PCV-10 na PCV-13. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wskazuje, że mamy coraz więcej zachorowań wywołanych przez serotypy, przed którymi szczepionka 10-walentna nie chroni, a 13-walentna - tak. Dzieje się tak, dlatego że powszechne szczepienia wywierają tzw. presję selekcyjną. W efekcie z czasem rośnie liczba zachorowań wywołanych przez serotypy, których nie ma w szczepionce stosowanej populacyjnie” – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Zdaniem prof. Andrzeja M. Fala przy podejmowaniu decyzji nie należy patrzeć wyłącznie przez pryzmat bieżących wydatków. Niemniej ważne jest także skalkulowanie odroczonych w czasie kosztów pośrednich i bezpośrednich, związanych m.in. z hospitalizacją pacjentów, kosztami leczenia inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP) czy koniecznością wypłacania świadczeń chorobowych z ZUS.

Które serotypy wywołujące IChP przybierają na sile?

Szczepienia przeciwko pneumokokom weszły do polskiego kalendarza szczepień obowiązkowych w 2017 r. PCV-10 jest refundowana dla wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Natomiast szczepionka PCV-13 jest odpłatna dla pacjentów, a refundowana ze środków publicznych tylko dla dzieci przewlekle chorych oraz wcześniaków urodzonych po 27. tygodniu ciąży. Z danych KOROUN (Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego) wynika, że liczba zachorowań na IChP w grupie dzieci do 2 lat, które zostały zaszczepione przeciw pneumokokom, spadła. Natomiast serotypami najczęściej odpowiedzialnymi za IChP zarówno u dzieci do 2. r.ż., jak i u dzieci do 5 r.ż. są serotypy 3, 14, 19A. Ochronę przed nimi daje jedynie szczepionka PCV-13.

W 2018 r. przewidywane pokrycie szczepionkowe serotypów, które wywołały IChP u dzieci do 2 r.ż., wynosiło 23,3 proc. dla PCV-10 oraz 56,7 proc. dla PCV-13.