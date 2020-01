Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem zdiagnozowany w USA

Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (The Centers for Disease Control and Prevention CDC) poinformowało o stwierdzeniu pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem (2019-nCoV) na terenie USA. Jeszcze niespełna tydzień temu zakażony pacjent przebywał w chińskim Wuhan, gdzie od grudnia potwierdzono niekontrolowane rozprzestrzenianie się wirusa.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pacjent, u którego wykryto zakażenie koronawirusem 2019-nCoV, 15 stycznia wrócił do Waszyngtonu i z powodu infekcji leczył się w lokalne placówce w Waszyngtonie. Jak informuje CDC na podstawie objawów klinicznych, a także historii podróży, lekarze zdecydowali się pobrać próbkę, która potwierdziła zakażenie.

Służby zapewniły, że prowadzą obecnie dochodzenie mające ustalić grono osób mające kontakt z chorym pacjentem, a także monitorują u nich potencjalnie niepokojące objawy.

Przypomnijmy, że już 17 stycznia CDC rozpoczęła wykonywanie badań przesiewowych na lotniskach m.in. w San Francisco, Nowym Jorku i Los Angeles. Ponadto w tym tygodniu dołączyły do nich lotniska w Atlancie i Chicago.



Natomiast zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (stan na 20 stycznia) potwierdzono 282 przypadki z czego 278 w Chinach, dwa w Tajlandii i po jednym w Japonii oraz Korei.

Zwierzęcy wirus u ludzi

Nosicielami koronawirusów są wybrane gatunki ssaków oraz ptaków, w przypadku kilku podtypów potwierdzono możliwość ich transmisji na człowieka - przykładem są m.in. koronawirus SARS-CoV oraz MERS-CoV, dla którycxh naturalnym rezerwuarem są nietoperze, a ogniwem łączącym z ludźmi - wielbłądy dromadery.

Objawy zakażenia koronawirusem mogą manifestować się w różnorodny sposób- od infekcji o charakterze asymptomatycznym po ostre i ciężkie infekcje układu oddechowego połączone z niewydolnością oddechową.

Co zaleca GIS?

Osoby planujące podróż do chińskiego Wuhan powinny zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego. Warto również unikać odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta oraz ptaki, a także zupełnie ograniczyć do zera kontakt ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami.

GIS zaleca również przestrzeganie zasad higieny rąk, a podróżni z ostrymi objawami ze strony układu oddechowego, którzy przebywali w Wuhan powinni zgłosić się do lekarza i przekazać informację o historii podróży do tego miasta.



"Ponadto, ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi"- wskazuje GIS.