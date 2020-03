Pierwszy, potwierdzony przypadek COVID-19 w Polsce

"Oblicza Medycyny": W Polsce wykonuje się zbyt mało operacji bariatrycznych [WIDEO]

W Polsce rocznie wykonuje się ok. 4 tys. operacji bariatrycznych. „To zdecydowanie za mało w stosunku do liczby chorych, którzy kwalifikują się do takiego leczenia” – uważa dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML, przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.