Pierwsze wnioski z pilotażu sieci onkologicznej

Pilotaż sieci onkologicznej pozwala poprawiać komunikację z pacjentem, skrócić czas diagnozy, czekania na badania, a system monitorowania jakości mobilizuje ośrodki, przyspiesza faktycznie ścieżkę onkologiczną – podsumowuje wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

15 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie, podczas którego wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podsumował efekty pilotażu sieci onkologicznej. Program został wprowadzony w lutym 2019 r. - początkowo w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim. Pod koniec 2019 r. poszerzono go o województwo podlaskie i pomorskie. Łącznie pilotażem objęto 6 tys. pacjentów chorujących na pięć typów raka, w większości piersi i płuca, ale również tych z nowotworami jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego. Eksperci wskazują, że to najczęstsze typy nowotworów, które są diagnozowane w Polsce - zmaga się z nimi 60-70 proc. pacjentów onkologicznych.

Pilotaż sieci onkologicznej - pierwsze wnioski

W czasie trwania pilotażu wprowadzono jednolite standardy diagnostyki i leczenia. Opracowano:

ścieżki pacjentów dla 5 nowotworów (raka piersi, płuca, jelita grubego, prostaty i jajnika)

wzór karty konsylium do oceny diagnostyki onkologicznej

plan leczenia - WZT raka piersi

protokół badania histopatologicznego - DCIS, raka jajnika, jelita grubego, piersi, płuca, prostaty

protokół badania radiologiczno-histopatologicznego próbek pobranych z gruczołu piersiowego metodą BGRBGWP

szablon radiologiczny - rak jajnika, jelita grubego, prostaty, płuca

protokół operacyjny raka jajnika

Jak zaznacza wiceminister, efektem pilotażu jest także skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne. Na przykład, w przypadku USG piersi średni czas od wystawienia skierowania do wykonania badania wynosi do 10 dni.

Poprawiła się również komunikacja z pacjentem, m.in. za sprawą specjalnej infolinii onkologicznej.

Wiceminister dodał, że jakość usług wykonanych w ramach pilotażu monitorują wojewódzkie ośrodki koordynujące, NFZ i resort zdrowia.

"W pilotażu zostały wprowadzone specjalne jakościowe mierniki, które są raportowane. To podwalina pod realny system oceny jakości" – wyjaśnił Gadomski.

Jak pacjenci oceniają pilotaż sieci onkologicznej?

Badanie satysfakcji pacjenta pokazało, że jest on zadowolony ze skrócenia czasu dostępu do badań, jak również z jakości opieki.

"Ocena pilotażu przez pacjentów wypadła nadzwyczaj dobrze, co nas nieco zdziwiło. Pacjenci byli zadowoleni z tempa realizacji" - powiedział podczas spotkania dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Jednak pacjenci skarżą się głównie na to, że lekarz nie poświęca im wystarczająco dużo czasu z powodu zbyt dużego obciążenia obowiązkami. Dlatego też w pilotażu założono, że to koordynator przejmie ich część. Prowadzą oni pacjenta od pierwszej wizyty do zakończenia leczenia.

"Świetnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego nowego zawodu - koordynatora, który wyjaśnia pacjentowi szereg ważnych elementów. Ułatwia mu zorganizowanie badania diagnostycznego. Tym nie musi się przecież zajmować lekarz" - wyjaśnił dr Maciejczyk.

Jego zdaniem rola lekarza powinna się sprowadzić do najważniejszych kwestii, np. podejmowania decyzji terapeutycznej oraz prowadzenia leczenia.

Wyzwania stojące przed ośrodkami uczestniczącymi w pilotażu

Wiceminister wskazał też na wyzwania stojące nie tylko przed resortem, ale także przed ośrodkami uczestniczącymi w pilotażu. Jego zdaniem poprawić trzeba np. system raportowania.

"Musimy mieć pewność, że te mierniki, które są do nas raportowane, są kompletne i wiarygodne. Na początku pilotażu były z tym problemy. Po pół roku trwania pilotażu wprowadziliśmy kategoryczny wymóg powiązania jakości raportowania do NFZ z tym, czy NFZ zapłaci tę korektę in plus za koordynację pilotażu" – powiedział.

Drugim wyzwaniem jest jednoznaczne przeanalizowanie danych, których dostarcza pilotaż. Dlatego też w styczniu rozpocznie działanie Komitet Sterujący Projektu. Składać się on będzie m.in. z przedstawicieli resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjentów, wielu innych ekspertów. "Będzie szansa na to, by spojrzał on na efekty pilotażu z boku, a na pacjenta retrospektywnie, tzn. ile badań miał powtarzanych, jak długo trwała jego ścieżka, czy zaproponowano mu adekwatną terapię" - powiedział wiceminister.

Analiza wyników pilotażu ma być wyjściem do dalszych decyzji w sprawie taryfikacji świadczeń. "Będzie zmiana wyceny taryf w onkologii (...). Chcemy na to spojrzeć kompleksowo. Nie mówić o fragmentach. W I półroczu tego roku będzie analiza i dalsze decyzje co do taryfikacji" – oświadczył Gadomski.

