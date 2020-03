Pierwsze przypadki koronawirusa SARS-CoV-2 na Mazowszu

Czy przestaniemy się bać koronawirusa? [WYWIAD z prof. Piotrem Gałeckim]

Czy strach przed koronawirusem utrwali się wśród Polaków? "Nie demonizowałbym tego. Gdy pojawia się zagrożenie, to pojawia się także reakcja adaptacyjna na nie. Zaczynamy analizować to, co słyszymy, stajemy się bardziej krytyczni. Niejako przyzwyczajamy się do sytuacji zagrożenia. To mechanizm wykształcony w trakcie milionów lat ewolucji. Dzięki procesom adaptacyjnym, mimo zagrożenia, jesteśmy w stanie zająć się codziennymi obowiązkami. Taka adaptacja trwa ok. 2 tygodni. Gdy się dokonuje, strach maleje” - mówi w rozmowie z "Pulsem Medycyny" prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.