Pierwsza placówka LUX MED w Kaliszu

Pierwsze w Kaliszu (woj. wielkopolskie) Centrum Medyczne LUX MED otwarto 21 stycznia w biurowcu Calisia One przy ul. Chopina 9. Mieści się na II piętrze budynku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pacjenci mają tu do dyspozycji szeroki zakres usług medycznych - badań diagnostycznych i laboratoryjnych, a także konsultacji wielu specjalistów. W nowo otwartym centrum medycznym można skorzystać z porady internisty, ginekologa, pediatry, pulmonologa, laryngologa, ortopedy, kardiologa, lekarza medycyny pracy, okulisty oraz optometrysty. Znajduje się tu 10 gabinetów lekarskich, a także punkt szczepień, gabinet zabiegowy oraz gabinet EKG i USG.

Zobacz więcej Otwarcie nowej placówki LUX MED w Kaliszu Fot. materiały prasowe

"Kalisz to dla nas ważne miasto. Wchodzimy do nowej lokalizacji, w której już dziś mamy wielu pacjentów. Chcemy, aby mieli łatwy dostęp do wysokiej jakości usług blisko swojego miejsca zamieszkania" – powiedziała podczas otwarcia nowej placówki Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

Kaliskie Centrum Medyczne LUX MED jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.