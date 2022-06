Pielęgniarki apelują o przyjęcie senackich poprawek do noweli ustawy o płacach w ochronie zdrowia

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok podczas konferencji przed Sejmem 22 czerwca zaapelowała do posłów o przyjęcie senackich poprawek do noweli ustawy o płacach w ochronie zdrowia. Dodała, że poprawią one także jakość leczenia pacjentów.

