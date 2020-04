Pielęganiarki i położne nie dadzą się zastraszyć

Środowisko pielęgniarskie ostro zareagowało na wystąpienia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Anna Dudzińska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, zadeklarowała, że żadna z pielęgniarek i położnych ścigana przez prokuraturę nie zostanie bez pomocy izby.

Zapowiedź postępowań karnych wobec personelu medycznego - która padła z ust Zbigniewa Ziobry, nie pozostała bez reakcji środowiska medyków. W liście do prokuratora generalnego i jednocześnie szefa resortu sprawiedliwości - Anna Dudzińska przewodnicząca stołecznej OIPiP - wskazała, że jego wystąpienie było skrajnie nieodpowiedzialne.

"Do czasu pana wczorajszej konferencji wydawało się oczywiste i nie wymagające przypomnienia, że pielęgniarki i położne stanowią nad wyraz ważną, jeżeli nie najważniejszą, grupę zawodową zaangażowaną w działania w związku z epidemią COVID-19. Świadczona przez nie praca w czasie epidemii, jeszcze bardziej niż zwykle, charakteryzuje się pracochłonnością i wymaga wielu poświęceń"- czytamy w liście do szefa resortu sprawiedliwości.

W tym kontekście trudno jest środowisku zrozumieć informowanie przez Zbigniewa Ziobro społeczeństwa o "nagannych"- jego zdaniem - postawach części personelu domów pomocy społecznej. W ocenie pielęgniarek zarzuty sformułowane zostały na podstawie bliżej nie wskazanych i niesprawdzonych okoliczności, które miały mieć miejsce w jednym z DPS, w przypadku którego zostało wszczęte postępowanie.

"Jedną konferencją podważył pan zaufanie pacjentów domów opieki i ich rodzin do członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz skrzywdził osoby wykonujące zawody medyczne w tych podmiotach. Osoby niejednokrotnie pracujące ponad siły, przy ograniczonych środkach bezpieczeństwa, z pacjentami potrzebującymi wymagającej, kompleksowej opieki"- wskazała Anna Dudzińska.

Z zaskoczeniem szefowa stołecznych pielęgniarek przyjęła również porównanie przez Zbigniewa Ziobrę skuteczności wdrażanych w DPS'ach zaleceń Ministra Zdrowia do zaleceń w zakładach karnych. Takie zachowanie- zdaniem pielęgniarek- nie powinno mieć miejsca.

"Domy pomocy społecznej to nie więzienia, pacjenci to nie skazani, a personel medyczny to nie strażnicy więzienni. Chociaż być może ma pan rację, że gdyby środki pomocy, higieny docierały do domów opieki tak sprawnie, jak do zakładów karnych, to sytuacja byłaby lepsza"- podkreśliła Anna Dudzińska. -" Pragnę również zapewnić, że tak jak pan oświadczył, iż będzie ścigać osoby wykonujące zawody medyczne, których troskę i zaangażowanie pan kwestionuję, tak ja oświadczam, że żadna pielęgniarka i położna przynależna do Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie nie pozostanie bez pomocy wobec takich zarzutów".