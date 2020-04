Philips zwiększy produkcję respiratorów szpitalnych

Firma Philips do trzeciego kwartału 2020 roku zamierza zwiększyć produkcję respiratorów szpitalnych do 4 tys. sztuk tygodniowo. Dodatkowo do natychmiastowej produkcji na poziomie 15 tys. urządzeń na tydzień wprowadza nowy respirator.

W komunikacie prasowym Philips poinformował, że firma zaangażowała partnerów produkcyjnych do dalszej rozbudowy linii montażowych respiratorów szpitalnych oraz wzmocnienia łańcucha dostaw. Ponadto spółka wprowadza do masowej produkcji łatwy w obsłudze respirator Philips Respironics E30, przeznaczony dla pacjentów z niewydolnością oddechową.

Urządzenie to 8 kwietnia 2020 roku, w ramach procesu zatwierdzania do użytkowania w nagłych przypadkach (Emergency Use Authorization - EUA) amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła respirator Philips Respironics E30 do użytku w Stanach Zjednoczonych w okresie zagrożenia zdrowia publicznego wywołanego przez COVID-19.

Respirator Philips Respironics E30 jest przeznaczony do leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową. Urządzenie ma być łatwe w obsłudze, co pozwoli personelowi medycznemu o zróżnicowanych kompetencjach na leczenie i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. Urządzenie będzie można stosować w terapii inwazyjnej i nieinwazyjnej.

W amerykańskich szpitalach brakuje środków ochronnych oraz respiratorów. Rodzime firmy zwiększyły ich produkcję, ale – jak pisze "Wall Street Journal" - nie jest to wystarczające tempo na zaspokojenie rosnących potrzeb służby zdrowia.1

Lekarze przygotowują się do selekcji chorych, którym będą nieśli pomoc – pierwszeństwo będą miały osoby z szansą na przeżycie. Według szacunków gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo już w przyszłym tygodniu szpitale nie będą mogły zająć się każdym pacjentem z COVID-19. – Jeśli przyjdzie osoba potrzebująca respiratora, a jego nie będzie, to ta osoba umrze. Takie są brutalne fakty - powiedział.1

Według danych z 27 kwietnia 2020 r. łącznie na świecie wykryto już prawie 3 mln przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Około jedna trzecia z nich przypada na Stany Zjednoczone.2

USA plasują się na pierwszym miejscu pod względem liczby zmarłych osób zakażonych koronawirusem (prawie 55 tys. zgonów). Najgorsza sytuacja panuje w aglomeracji Nowego Jorku, gdzie zmarło już prawie 18 tys. osób.2

1. Mateusz Obremski, W USA już co najmniej 8476 zgonów z powodu COVID-19, PAP.

2. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University.