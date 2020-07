Personel medyczny pod presją

23 proc. osób w wieku produkcyjnych doświadczy w ciągu swojego życia przynajmniej jedno zaburzenia psychicznego. Do najczęstszych występujących w populacji ogólnej należą uzależnienia – głównie od alkoholu – nerwice, obniżenie nastroju, przewlekły lęk i depresja. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się oczywiście pracownicy ochrony zdrowia.

Jak w obliczu tak niepokojących danych dbać po swoje zdrowie psychiczne, szczególnie w trudnych warunkach, z jakimi zmagamy się w dobie pandemii?

Koronawirus pogłębił problem depresji

Od połowy marca, gdy oficjalnie ogłoszono pandemię SARS-CoV-2 i zaczęto wprowadzać pierwsze obostrzenia w ramach reżimu sanitarnego, specjaliści z obszaru psychiatrii alarmowali o wzroście przypadków depresji i zaburzeń lękowych. Konieczność izolacji, ciągłe poczucie zagrożenia, strach o zdrowie swoje i najbliższych oraz obawy przed skutkami gospodarczego kryzysu: to wszystko negatywnie oddziałuje na psychiczne funkcjonowanie. Świadomość społeczna wzrasta, ale pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nadal spotykają się ze stygmatyzacją i niezrozumieniem – mimo że według Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanowi jedną z głównych przyczyn rezygnacji z aktywności społeczno-zawodowej w populacji kobiet. Niestety, nie jest to problem wyłącznie dorosłych, objawy depresji występują już u 6-letnich dzieci.

„W 2018 r. zostało zrealizowanych prawie 3 mln recept na leki antydepresyjne. Są one wykorzystywane zarówno w terapii zaburzeń lękowych o dużym nasileniu, jak i depresji. (…) Pandemia nasiliła ten problem. Według badań w jej początkowych tygodniach aż 7 na 10 osób w zasadzie nie wychodziło z domu, 14 proc. seniorów nie opuszczało czterech ścian i było zdanych na pomoc sąsiadów lub wolontariuszy. Samotność i izolacja są czynnikami powodującymi lub nasilającymi depresję” – mówi prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk, psychiatra, seksuolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jak dodała, kondycję psychiczną seniorów pogarszały obawy o dostępność opieki medycznej oraz częsta w tej grupie wielochorobość. Prof. Krupka-Matuszczyk wskazała, że najlepiej z psychicznymi skutkami pandemii radziły sobie osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 30.roku życia. W kontekście dzieci i młodzieży niepokojące może być osłabienie społecznych więzi i jeszcze silniejsze przywiązanie do technologii i komunikacji online – ta populacja już przed SARS-Cov-2 zdradzała tendencje do e-uzależnień. COVID-19 nasiliło również zachowania agresywne – również te występujące w sferze publicznej i przybierające postać hejtu.

Smutek, lęk i medycyna

Choć pandemia SARS-CoV-2 nie przybrała w Polsce tak dramatycznych rozmiarów jak np. we Włoszech czy Wielkiej Brytanii, poziom przewlekłego stresu i niepokoju u pracowników medycznych i tak jest ekstremalnie wysoki. Problem wypalenia zawodowego był wśród zawodów medycznych znaczący już wcześniej, a brak środków ochrony indywidualnej i niewystarczające przygotowanie placówek ochrony zdrowia do walki z COVID-19 na pewno go pogłębiło. Jak wskazała Eliza Cieślikowska, psycholog i terapeuta z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ w Tychach (na czas pandemii przekształconego w jednoimienną placówkę zakaźną)

„Ze skutkami psychologicznymi pandemii wśród personelu medycznego będziemy się jeszcze zmagali w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Z mojej praktyki wynika, że wielu z nich zgłasza już epizody bezsenności, zaburzenia lękowe i depresyjne. Część z nich decyduje się na zasięgnięcie porady specjalistów, często kolejny raz w swoim życiu. U wielu z nich pandemia COVID-19 uruchomiła bolesne wspomnienia związane z chorobą czy śmiercią kogoś bliskiego, stała się czynnikiem wyzwalającym psychiczny kryzys” – dodała ekspertka.

Eliza Cieślikowska zwróciła uwagę, że sięganie po alkohol lub inne używki w zmniejszenia poczucia niepokoju czy lęku może mieć katastrofalne skutki – choć początkowo może stanowić błahy problem. W jej opinii lepszą metodą na przewlekły stres jest aktywność fizyczna, bliskie relacje z innymi, zachowanie prawidłowego rytmu dnia i unikanie spędzania całego dnia w piżamie lub dresie. Warto również pilnować higieny snu, a w razie epizodu bezsenności nie od razu sięgać po farmakoterapię – jej zbyt wczesne włączenie w części przypadków skutkuje tzw. bezsennością z odbicia.

