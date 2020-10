Pediatrzy przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. legalnej aborcji

Przyjęte rozstrzygnięcie należy uznać za szkodliwe dla zdrowia publicznego - nie tylko nie spowoduje oczekiwanej ochrony życia dzieci, lecz wprost przeciwnie przyczyni się do wzrostu liczby nielegalnie wykonywanych niemedycznych aborcji powodując wzrost zgonów młodych kobiet w następstwie powikłań tych zabiegów - w ten sposób do ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odniósł się Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Polskie przepisy pozwalają legalnie dokonać aborcji:

jeśli ciąża jest wynikiem przestępstwa,

zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety,

istnieją medyczne przesłanki, potwierdzone badaniem prenatalny, co do tego że zachodzi prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ocenia orzeczenie bardzo krytycznie. Jak czytamy w najnowszym stanowisku PTP, decyzja sędziów TK wystawi polskie pacjentki na dodatkowe ryzyko zdrowotne związane z nielegalnie wykonywaną terminacją ciąży, a dodatkowo orzeczenie Trybunału nie zostało poprzedzone dyskusją w gronie ekspertów.

„Przyjęte rozstrzygnięcie należy uznać za szkodliwe dla zdrowia publicznego - nie tylko nie spowoduje oczekiwanej ochrony życia dzieci, lecz wprost przeciwnie przyczyni się do wzrostu liczby nielegalnie wykonywanych niemedycznych aborcji powodując wzrost zgonów młodych kobiet w następstwie powikłań tych zabiegów. Konsekwencją penalizacji aborcji, jak i poradnictwa medycznego w przypadku rozpoznania letalnych wad płodów, będzie zmniejszenie dostępu do opieki położniczej i perinatalnej dla wszystkich - zarówno zdrowych jak i dotkniętych wrodzonymi wadami - płodów i ich matek, co doprowadzi do niekontrolowanego wzrostu zgonów oraz niepełnosprawności wskutek powikłań okołoporodowych matek i dzieci, których w normalnych warunkach potrafilibyśmy uniknąć” – wskazują przedstawiciele środowiska polskich pediatrów.

Stanowisko w tej sprawie Polskie Towarzystwo Pediatryczne przekazało do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy.

