Pediatrzy krytykują wypowiedź Andrzeja Dudy dot. szczepień

„Sprzeciwiamy się poddawaniu merytorycznych kwestii leżących w obszarze medycyny, w szczególności pediatrii, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa dzieci przymiotowi dyskusyjności debaty politycznej” – czytamy w oświadczeniu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Polscy pediatrzy przypominają prezydentowi o ciążącej na nim odpowiedzialności, również tej za słowa.

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego to reakcja na wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, która padła 6 lipca podczas debaty prezydenckiej w Końskich. Prezydent został wówczas zapytany o szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2 i prace nad terapią na COVID-19. W swojej wypowiedzi odniósł się jednak również do szczepień ochronnych m.in. przeciwko grypie.

"Natomiast jeżeli chodzi o szczepionkę. Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem Państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę szczepić i uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe" – powiedział.

Do bardzo ostrych i krytycznych opinii środowiska medycznego na temat tej wypowiedzi dołączyli także pediatrzy.

„Promowanie błędnych przekonań zdrowotnych, szkodliwych i niebezpiecznych postaw uważamy za działanie skrajnie niebezpieczne i skutkujące narażeniem wielu obywateli na nieuzasadnione ryzyko zdrowotne powstałe wskutek powielania tych sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną, niepopartych faktami nieracjonalnych sądów. Skuteczność, bezpieczeństwo i potrzeba powszechnego szczepienia populacji została w sposób wiarygodny i niepodważalny ustalona w oparciu o zgromadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat dane naukowe opierające się o globalne doświadczenia praktyki i nauki. Podważanie w XXI wieku aksjomatów współczesnej medycyny stanowi niezrozumiały akt intencjonalnego i nieodpowiedzialnego wprowadzania wielu milionów osób w błąd, który może skutkować wzrostem zachorowań, hospitalizacji a także zgonów będących wynikiem zachorowania na choroby zakaźne osób, które wysłuchawszy błędnych porad zdrowotnych niepotrzebnie ulegną zakażeniu” – czytamy w oświadczeniu PTP.

Pediatrzy przypominają także, że grypa to nadal niebezpieczna choroba, której powikłania mogą doprowadzić do śmierci – a dzieci, obok osób starszych, kobiet w ciąży i chorych przewlekle, są w grupie podwyższonego ryzyka ostrego przebiegu infekcji.

„Szacowany średni roczny wskaźnik śmiertelności związany z grypą wynosi dla osób poniżej 65 lat od 0,1 do 6,4 na 100 000 osób, dla osób 65-74 lat - 2,9 do 44,0 na 100 000 osób, dla osób powyżej 75 lat to 17,9 do 223,5 na 100 000 osób. Szacuje się, że roczna liczba zgonów na świecie związanych z grypą wynosi 291 243 – 645 832, a wśród dzieci poniżej 5 roku życia liczba ofiar śmiertelnych to 9243–105 690” – przypomina PTP.

