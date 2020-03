PCPM oferuje pomoc psychologiczną medykom zaangażowanym w walkę z pandemią

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i działający przy nim Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM oferuje personelowi medycznemu - lekarzom, diagnostom laboratoryjnym, pielęgniarkom czy ratownikom pomoc psychologiczną podczas walki z koronawirusem. Każdy kto ma taką potrzebę może skontaktować się zdalnie z jednym z dwójki specjalistów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jeśli ktoś takiej pomocy potrzebuje, może bezpośrednio kontaktować się z Magdaleną Shafie, interwentem kryzysowym, psychoonkologiem, lub Pawłem Szczucińskim, psychiatrą, przez messenger.

„W miniony piątek WHO ogłosiło, że wybiera WhatsApp na swój oficjalny komunikator w związku z Covid-19. Na bazie tej decyzji zdecydowaliśmy się na kontakt poprzez messenger. Wypracowana zasada kontaktu pozwala sprawdzić, czy kontaktująca się z nami osoba jest medykiem i potrzebuje konkretnej pomocy. Po otrzymaniu wiadomości na messengerze, możemy umówić się już na telefoniczną rozmowę i bezpośredni kontakt” – wyjaśnia Magdalena Shafie.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania, zdolną do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi (np. trzęsieniem ziemi) lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 24 godz. W miejscu katastrofy działa pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Pomoc psychologiczna medykom to kolejne działanie, które Fundacja PCPM zainicjowała z powodu pandemii koronawirusa. Dotąd przekazała szpitalowi w Łańcucie środki dezynfekcyjne, a Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci przy ul. Kopernika medyczny namiot, który pozwoli na weryfikację pacjentów zakażonych koronawirusem i dotkniętych COVID-19. Ratownicy PCPM są zaangażowani w niesienie pomocy w szpitalach w całej Polsce.