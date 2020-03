Paweł Wisz - pierwszy Polak w zarządzie Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego

Lek. Paweł Wisz, ekspert z zakresu urologii robotycznej z krakowskiego Szpitala na Klinach, został powołany do struktur zarządu Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego (ERUS).

"Z przyjemnością informujemy, że do naszego zespołu dołączył jeden z najlepiej wyszkolonych w Europie specjalistów z zakresu urologii robotycznej - dr Paweł Wisz, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zabiegów urologicznych, wykonywanych z użyciem robota da Vinci. Jest również jedynym polskim międzynarodowym trenerem w chirurgii robotycznej w ośrodku ORSI Academy, największym na świecie centrum szkoleniowym w chirurgii robotycznej - podkreślił prof. Alexandre Mottrie z ORSI Academy w Belgii, założyciel i przewodniczący ERUS. - Ponadto, dr Wisz jest przedstawicielem kraju, który bardzo intensywnie rozwija chirurgię robotyczną w swoich ośrodkach i krzewi wiedzę wśród młodych lekarzy. To stanowi ogromny potencjał, ale i wyzwanie dla takich organizacji jak nasza, której jednym z głównych celów jest nie tylko bezpieczne wprowadzanie nowych technologii do danego kraju, ale również tworzenie referencyjnych ośrodków i zwalidowanych programów szkoleniowych".

Zobacz więcej Lek. Paweł Wisz materiały prasowe

Zadaniem organizacji jest gromadzenie liderów w zakresie chirurgii robotycznej w celu podnoszenia standardów oraz edukowania w zakresie chirurgii robotycznej.

"To dla mnie ogromny zaszczyt i nobilitacja zasiadać w strukturach zarządu Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego. Przez całe lata organizacja ta stanowiła dla mnie kluczowe źródło informacji i rekomendacji dotyczących dalszych postępów w chirurgii robotycznej, w której się specjalizuję. Dlatego cieszę się, że moje dotychczasowe działania i osiągnięcia zostały docenione, a tym samym będę mógł współuczestniczyć w podejmowaniu kolejnych wyzwań przez Towarzystwo. Jako członek zespołu będę chciał położyć znaczący nacisk na edukację robotyczną i szkolenie w tym zakresie młodych lekarzy, bo już dzisiaj dostrzegamy potrzebę szkolenia nowych kadr w tym obszarze" – mówi dr Paweł Wisz.

Paweł Wisz jest obecnie lekarzem krakowskiego Szpitala na Klinach. Doświadczenia zdobywał między innymi w Klinice Urologii w Leverkusen w Niemczech - jednej z pionierskich placówek we wprowadzaniu robota da Vinci do standardu chirurgicznego. Jest jednym z siedmiu urologów na świecie, którzy odbyli pełne, certyfikowane szkolenie u boku prof. Alexandre'a Mottrie. Zdobywał umiejętności także pod kierownictwem amerykańskiego mistrza robotycznej prostatektomii prof. Patela. Jest jedynym polskim międzynarodowym trenerem w chirurgii robotycznej w ośrodku ORSI Academy, największym na świecie centrum szkoleniowym w chirurgii robotycznej. Paweł Wisz jako pierwszy urolog w Polsce wykonuje zabiegi z wykorzystaniem robota da Vinci metodą „Collar”, opracowaną i opublikowaną przez prof. Alexandre'a Mottrie.

