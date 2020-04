Paradoks palacza w COVID-19

W JACC (J Am. Coll Cardiol. 2020 Apr 21;75 (15):1743-1754) opublikowano wyniki metaanalizy poświęconej „paradoksowi palacza”. Z kolei francuscy badacze zajęli się tym paradoksem w kontekście COVID-19.

W ostatnich dwóch dekadach pojawiły się badania wskazujące na lepsze rokowanie u pacjentów po zawale, którzy byli palaczami, co określano niekiedy jako „paradoks palacza”. Wytłumaczeniem miał być mniejszy rozmiar zawału poprzez redukcję zjawiska uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego dzięki hartowaniu mięśnia sercowego przez niedokrwienie u palaczy.

Papierosy a zawał – wyniki nie są jednoznaczne

Do metaanalizy opublikowanej w JACC włączono dane pacjentów ze STEMI poddawanych PCI z 10 badań randomizowanych. Rozmiar zawału oceniano badaniem MR lub TK. Na 2564 badanych palacze stanowili 42,6 proc. Palacze byli średnio 10 lat młodsi i mieli mniej chorób towarzyszących. Rozmiary zawału nie różniły się między grupami.

Pierwsze dane wskazywały na niższą śmiertelność u palaczy (1.0 proc. vs 2.9 proc.; p < 0.001) oraz niższą częstość zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (3.3 proc. vs 5.1 proc.; p = 0.009).

Jednakże, po uwzględnieniu w analizie wieloczynnikowej: wieku, płci, cukrzycy, nadciśnienia, dyslipidemii i innych czynników ryzyka, wyniki były odmiennie. Dla zgonu różnica stała się nieistotna, a zgon lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca występowały częściej u palaczy.

Zdaniem głównego badacza dr. Gregga W. Stone’a (Mount Sinai Medical Center, New York) bardzo rzadko analiza wieloczynnikowa powoduje „odwrócenie” wyników.

Badanie pokazuje, jak bardzo palacze z zawałem są inni od niepalących, m.in. zawał występuje u nich średnio 10 lat wcześniej, co jest bardzo istotną informacją z zakresu zdrowia publicznego. Dokonano zarazem pewnej „dekonstrukcji” koncepcji „paradoksu palacza”.

Papierosy a COVID-19 – kontrowersyjne wyniki

Francuscy naukowcy sugerują, że palacze znacznie rzadziej zakażają się SARS-CoV-2, a jeśli już do tego dojdzie, przebieg COVID-19 jest u nich lżejszy.

To stwierdzenie pozostaje w opozycji wobec oficjalnego stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która twierdzi, że palacze są prawdopodobnie bardziej podatni na zakażenie koronawirusem, a ponieważ mają mniejszą pojemność płuc, mogą ciężej przechodzić infekcję

Tymczasem francuski neurobiolog Jean-Pierre Changeux i jego zespół zasugerował, że nikotyna może powstrzymać wirusa przed dostaniem się do organizmu i zmniejszać nadmierną reakcję układu odpornościowego, stwierdzoną w najcięższych przypadkach zakażenia COVID-19. Wyniki badania zostały opublikowane 22 kwietnia przez „QEIOS”.

W badaniu przeprowadzonym w szpitalu Salpetriere w Paryżu wzięło udział 480 pacjentów, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. 350 z nich hospitalizowano, pozostali byli leczeni w domu. Okazało się, że w obu grupach liczba palaczy była niewielka – wśród hospitalizowanych (mediana wieku 65 lat) 4 proc., a wśród chorych przebywających w domu (mediana wieku 44 lata) - 5,3 proc.

To oznacza, że liczba palaczy wśród chorych była znacznie niższa niż w populacji ogólnej. Według danych we Francji palaczami jest ok. 40 proc. osób w wieku 44-53 lata i ok. 11,3 proc. w wieku 65-75 lat.

Francuzi planują przeprowadzenie dalszych badań klinicznych, podczas których pierwszoplanowi pracownicy ochrony zdrowia oraz pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19. Także przebywający na oddziałach intensywnej terapii otrzymają plastry nikotynowe.

Francuskie obserwacje pokrywają się z analizami chińskich naukowców. Pod koniec marca w „New England Journal of Medicine” ukazało się badanie pokazujące, że tylko 12,6 proc. z 1000 osób zakażonych koronawirusem w Chinach było palaczami, podczas gdy w populacji ogólnej jest ok. 28 proc. palaczy.