Pandemia nie może zamrozić opieki kardiologicznej

Jak wygląda opieka na pacjentami kardiologicznymi w stanie pandemii COVID-19?

W ostrych stanach kardiologicznych pandemia nie przyczyniła się do tego, by nawet na moment przestały działać szpitale z wyjątkiem kilku sytuacji, gdzie z powodu stwierdzenia zakażenia COVID-19 wśród pacjentów lub personelu medycznego czasowo zamykano dany oddział, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji i gruntownie zdezynfekować oddział. Oddziały przyjmowały pacjentów z zawałami serca i innymi postaciami ostrych zespołów wieńcowych, innymi stanami zagrożenia życia i nie obserwowaliśmy w tym zakresie większych perturbacji. Aczkolwiek na początku dało się odczuć dużo niepewności i zamieszania.



Strach przed koronawirusem paraliżował wielu chorych przed szukaniem pomocy medycznej. W kardiologii też dało się to zauważyć?

Rzeczywiście, o ile personel był przygotowany do leczenia stanów ostrych w kardiologii, o tyle w całej Polsce odnotowaliśmy duże spadki liczby pacjentów, którzy z powodów ostrych stanów decydowali się na leczenie w szpitalu. Wydłużył się również czas od momentu pojawienia się w warunkach domowych pierwszych objawów stanu ostrego do chwili, gdy pacjent czy jego rodzina decydowali się na wezwanie pogotowia i udanie się do szpitala. Wielu pacjentów ma obawy przed hospitalizacją. Chciałbym w tej sprawie zaapelować do całego społeczeństwa. Szpitale — wyłączając zakaźne — są miejscami bezpiecznymi, gdzie pacjenci kardiologiczni mogą i powinni szukać pomocy w sytuacjach ostrych.



W kardiologii ważne są również terapie prowadzone w ramach programów lekowych. Jak na ich realizację wpłynęła pandemia?

Obecnie w kardiologii funkcjonują dwa programy lekowe: leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego oraz hipercholesterolemii rodzinnej. W ramach pierwszego programu pacjenci mający bardzo ciężki przebieg choroby otrzymują część leków w formie tabletek, część natomiast w specjalnych pompach. Chorzy ci mają wyznaczane wizyty w ustalonym porządku i zgłaszają się zarówno po leki, jak i do kontroli. Część z tych pacjentów, jeżeli są w stanie stabilnym, obecnie zgłasza się rzadziej, a po leki przyjeżdżają członkowie ich rodzin. Zrezygnowaliśmy z części wizyt pacjentów w ośrodku. Leki wydawane są najbliższej rodzinie lub innym osobom upoważnionym. Staramy się również zapewnić pacjentom kontakt telefoniczny z lekarzem, by w sytuacji zaostrzenia mógł zmienić dawkę czy dodać nowy lek. W przypadku programu lekowego leczenia TNP barierą w rekrutacji nowych pacjentów jest konieczność wykonania inwazyjnych badań diagnostycznych m.in. cewnikowania serca, które przeprowadzane są rzadziej.

Drugi ważny program lekowy dotyczy leczenia hipercholesterolemii rodzinnej. Jest to program ambulatoryjny, w którym pacjent otrzymuje lek — obecnie jest to zapas na 3 miesiące — podawany w formie iniekcji co dwa tygodnie.

Jednym z problemów są także restrykcyjne kryteria włączenia do tego programu.

To jest oczywiście niezależne od pandemii 8 W tej chwili z leczenia hipercholesterolemii rodzinnej w programie lekowym korzysta w całej Polsce zaledwie 103 pacjentów, choć w całym kraju żyje z tym rozpoznaniem około 3000-3500 pacjentów, a całkowitą liczbę chorych szacuje się na co najmniej 150 000. Większość nie jest niestety jeszcze rozpoznana.

Od pewnego czasu wnioskujemy do Ministerstwa Zdrowia o to, aby te kryteria złagodzić i obniżyć parametr dotyczący wymaganego stężenia cholesterolu LDL. Obecnie program zakłada granicę LDL na poziomie 160 mg/dl. Oznacza to, że pacjent może zostać zakwalifikowany do leczenia w ramach programu, jeśli przyjmując maksymalną dawkę statyny i ezetymibu przez kolejne 6 miesięcy nie uda się obniżyć poziomu cholesterolu poniżej wskazanej granicy. Trzeba przyznać, że wyznaczony poziom cholesterolu jest i tak bardzo wysoki, a chorzy z hipercholesterolemią rodzinną nie powinni przekraczać stężenia LDL wynoszącego 55 mg/dl lub 70 mg/dl, w zależności od chorób towarzyszących, np. po zawale serca 55mg/dl, a bez choroby sercowo-naczyniowej 70 mg/dl. Pacjenci z wysokimi wartościami LDL znajdują się z grupie wysokiego ryzyka i dla nich zakażenie SARS-CoV-2 może mieć poważne konsekwencje.



Jakie działania podejmuje zatem środowisko kardiologów?

Cały czas zajmujemy się naszymi pacjentami. Równolegle występujemy z pismami do MZ, wnioskując, by kryteria włączenia do programu lekowego zostały złagodzone. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 150 tys. do 200 tys. osób z hipercholesterolemią rodzinną, wskazują na to genetyczne badania screeningowe. Jak obecnie przebiegają rozmowy w sprawie rozszerzenia kryteriów dla tego programu? Przez pewien czas obserwowaliśmy wstrzymanie prac nad większością wniosków. Obecnie „piłeczka” jest po stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz ministerstwa, gdzie trafiły złożone przez nas wnioski. Cały czas staramy się negocjować i przekonywać do słuszności naszych argumentów. Pierwsze efekty są widoczne — ostatnio Rzecznik Praw Pacjenta poprosił o wydanie opinii na temat złagodzenia kryteriów w tym konkretnym programie.



Czy są jeszcze jakieś programy, nad którymi toczą się prace?

Środowisko czeka na kolejny, spójny program lekowy dla pacjentów z hipercholesterolemią, ale nie rodzinną. Opieką mają szanse być objęte osoby z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym lub chorzy po zawale, po udarze i z bardzo wysokimi stężeniami cholesterolu. Program ten jest w trakcie oceniania przez AOTMiT. W programie zapisano leki podawane w iniekcji co dwa tygodnie, te same, które stosujemy w hipercholesterolemii rodzinnej. Tu mają być one zastosowane w szerszej grupie pacjentów. Jako lekarze kibicujemy, aby proces akceptacji przebiegł możliwie szybko, program został zatwierdzony przez ministerstwo, a NFZ wprowadził go w życie.