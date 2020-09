Pandemia COVID-19 a zdrowie seniorów. Największy problem to dostęp do opieki medycznej

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przeprowadził badanie pt. „Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii”. Seniorzy przede wszystkim podkreślali problem z dostępem do opieki medycznej, szczególnie do lekarzy specjalistów, brak rzetelnych informacji na temat SARS-CoV-2, a także poczucie osamotnienia.

Badanie KIGS zostało przeprowadzone w sierpniu 2020 r. w grupie 1118 osób powyżej 60-go r. ż. Podsumowując, polscy seniorzy nie posiadają rzetelnej wiedzy na temat pandemii COVID-19, mają problem z dostępem do opieki medycznej i najbardziej potrzebują dostępu do lekarzy specjalistów.

„Należy jak najszybciej przywrócić tradycyjną służbę zdrowia. Lekarz pierwszego kontaktu, który przyzwyczaił się do pracy z teleporadą, powinien jak najszybciej wrócić do bezpośrednich spotkań z pacjentem. Z punktu widzenia opieki senioralnej najważniejsze są choroby przewlekłe. To ‘clue’ każdego postępowania. Seniorzy muszą zrozumieć, że dobra kontrola chorób przewlekłych, może przełożyć się na sukces. Każdy mówi o koronawirusie, ale konsekwencje braku leczenia chorób przewlekłych będą dużo gorsze niż cała pandemia” – mówi dr hab. n. med. Filip Szymański, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, który był gościem Srebrnej Debaty KIGS poprzedzającej badanie.

W ankiecie wzięli udział seniorzy z 5 grup wiekowych:

60-65 lat 25,3 proc.

66-70 lat 33,7 proc.

71-75 lat 27,5 proc.

76-80 lat 8,9 proc.

81 lat i więcej 4,5 proc.

Badani to w większości kobiety: 79 proc.

Mimo wielu obciążeń zdrowotnych, zgodnie z wynikami uzyskanymi w badaniu, aż 67 proc. badanych seniorów zadeklarował, że miało problem z uzyskaniem opieki medycznej w czasie pandemii. Jedna trzecia przerwała dotychczasowe leczenie.

„Największym problemem dla większości seniorów jest brak dostępu do specjalisty. To ma ścisły związek z koniecznością kontynuacji leczenia przewlekłych chorób. Taki stan rzeczy może doprowadzić do trwałego pogorszenia ogólnego stanu zdrowia seniorów” – czytamy w raporcie omawiającym wyniki badania.

Pandemia wystawiła na próbę także, często i tak już nadwyrężone, relacje seniorów z najbliższymi i znajomymi. Prawie połowa ankietowanych zadeklarowała, że od początku pandemii odczuwa większe poczucie osamotnienia i nie ma z kim porozmawiać o swoich codziennych problemach oraz negatywnych emocjach.

Warto odnotować, że ponad 80 proc. badanych seniorów zapewniła, że bez większego trudu uzyskała zaordynowane przez lekarza leki z wykorzystaniem e-recepty.

„W ostatnim czasie lepiej jest przechodzić COVID-19, niż zmagać się z niewydolnością krążenia, bo dużo ciężej jest się dostać do systemu opieki zdrowotnej. System zdrowotny nie może się odwracać od pacjenta w obliczu epidemii, która powoli staje się źródłem innych problemów zdrowotnych. W najgorszej sytuacji znajdują się jednak Seniorzy - coraz bardziej dotknięci izolacją, która nie ma wyłącznie charakteru anty-epidemiologicznego, ale wynika z ogromnego tempa rozwoju cywilizacji i trudności w dostosowaniu się do niego. Pamiętajmy, że seniorzy boją się epidemii, ale nadal chorują na choroby przewlekłe. Dlatego osoby starsze chcą mieć kontakt ze swoim doradcą zdrowotnym, którym jest lekarz lub pielęgniarka. Te więzi muszą być zachowane. Z mojego punktu widzenia teleporada jest dla osoby, która jest zdrowa lub stabilna. W przypadku Seniorów musi nastąpić bezpośrednie spotkanie pacjenta i lekarza” – prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.