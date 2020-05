Pacjentom odroczonym z programów grozi zaostrzenie choroby

Pojawienie się w Polsce pierwszych przypadków koronawirusa spowodowało uzasadnioną reakcję resortu zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, mającą na celu zapewnienie kontynuacji leczenia pacjentom uczestniczącym w programach lekowych.

Zabezpieczenie terapii na 6 miesięcy

Według słów Sylwii Wądrzyk, rzecznik prasowej centrali NFZ, na początku pandemii priorytetem było zapewnienie pacjentom pełnego bezpieczeństwa, tj. dostępu do świadczeń niezbędnych ze względu na stan zdrowia i jednocześnie umożliwienie ich realizacji w warunkach, które gwarantują minimalizację ryzyka zakażenia COVID-19.

„Narodowy Fundusz Zdrowia rekomendował, aby w okresie zagrożenia epidemicznego oraz w czasie trwania epidemii na obszarze kraju umożliwiono realizację i rozliczanie świadczeń w umowach w rodzaju: Leczenie szpitalne — programy lekowe oraz Leczenie szpitalne — chemioterapia, uwzględniając możliwość wydawania leków pacjentom na okres 6-miesięcznej terapii, na podstawie indywidualnej oceny lekarza prowadzącego leczenie. Na podstawie decyzji ministra zdrowia, wyrażonej w komunikacie z 13 marca 2020 r., możliwe stało się dostarczenie leków przez szpital bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjenta lub do jego przedstawiciela ustawowego, a także wydawanie leku pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej bezpośrednio z apteki szpitalnej” — informowała Sylwia Wądrzyk. Zastrzegła jednocześnie, że wydanie pacjentom leków do stosowania w domu powinno być poprzedzone konsultacją lekarską, zrealizowaną osobiście lub udzieloną w formie konsultacji telefonicznej.

O ile w onkologii ciągłość udzielania świadczeń w ramach programów lekowych została utrzymana na niemal niezmienionym poziomie (PRZECZYTAJ: SARS-CoV-2 nie sparaliżował onkologicznych programów lekowych), o tyle w przypadku programów nieonkologicznych nie wszędzie udało się ją zachować.

Z chorób zakaźnych - leczymy tylko COVID-19

Zdaniem obserwatorów, na problemy z realizacją programów lekowych złożyło się kilka czynników. Pierwszym z nich były decyzje administracyjne związane z COVID-19, m.in. rozporządzenie, które całkowicie odcięło pacjentów niezakażonych SARS-CoV-2 od oddziałów zakaźnych. W ocenie prof. Roberta Flisiaka, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i jedno-cześnie prezesa Polskiego Towa-rzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, najtrudniejszym wyzwaniem dla tych specjalistów okazało się leczenie pacjentów w programach lekowych dedykowanych chorobom zakaźnym.

„Po nieszczęsnym rozporządzeniu, które zakazało oddziałom zakaźnym zajmowania się czymkolwiek innymi niż osoby chore na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, dopiero teraz — czyli po ponad dwóch miesiącach — uzyskaliśmy zgodę na prowadzenie pacjentów zakwalifikowanych już do programów lekowych. Powinni oni regularnie otrzymywać leczenie, po to by zakończyć skutecznie terapię. Oczywiście to obrazuje skrajny przypadek, w którym specjalistom w dziedzinie chorób zakaźnych praktycznie na dwa miesiące ograniczono możliwość leczenia wyłącznie do jednego schorzenia” — komentuje Robert Flisiak.

Jednak pacjenci zakwalifikowani już do terapii zakażeń HCV oraz HBV nie zostali pozostawieni bez opieki. „Na szczęście, dostępne w programach lekowych terapie są bezpieczne i nie powodują zwykle uciążliwych działań niepożądanych. W związku z tym terapia zakażeń HCV, jak i HBV może być bez dużego ryzyka dla pacjentów prowadzona przez kilka miesięcy bez kontroli profilu bezpieczeństwa, ocenianego w parametrach laboratoryjnych. I do tego sprowadzało się leczenie chorych zakwalifikowanych do tych programów. Na czas pandemii musieliśmy jednak zawiesić badania kontrolne przewidziane programem lekowym. Teraz, gdy poszczególne ośrodki mogą oficjalnie wnioskować do NFZ o wznowienie realizacji programów i rekrutacji nowych pacjentów, będziemy mogli ocenić skuteczność podjętych działań” — stwierdził prof. Flisiak.

OBEJRZYJ CAŁY WYWIAD z prof. Robertem Flisiakiem >>>

Pacjenci się nie zgłaszają, brakuje lekarzy

Według Bogny Cichowskiej-Dumy, dyrektor generalnej INFARMY, do organizacji od dłuższego czasu dochodzą niepokojące sygnały, że pandemia SARS-CoV-2 negatywnie wpływa na dostęp pacjentów do leków.

„Trudności dotyczą zwłaszcza braku lub spowolnienia włączania nowych chorych do programów lekowych, nieco rzadziej kontynuacji leczenia u pacjentów, którzy już rozpoczęli terapię. Co istotne, dotyczy to obszarów, w których przerwanie lub nierozpoczęcie leczenia może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi — w szczególności onkologii i neurologii. Ale pojawiają się również trudności w realizacji programów lekowych w zakresie chorób rzadkich, autoimmunologicznych i chorób układu oddechowego” — wylicza Bogna Cichowska-Duma. Jej zdaniem, powodem tej sytuacji jest niezgłaszanie się pacjentów na leczenie z obawy przed zakażeniem koronawirusem, a także brak dostępu do niezbędnej diagnostyki.

„Pojawiają się również głosy, wskazujące, że do trudnej sytuacji pacjentów przewlekle chorych przyczynił się fakt ograniczenia liczba lekarzy. Część medyków przebywa bowiem na zwolnieniach, część została oddelegowana do szpitali jednoimiennych lub wybiera tylko jedno miejsce pracy” — tłumaczy Bogna Cichowska-Duma.

Ubyło 91 szpitali, przerwane rekrutacje

Problemy te potwierdzają pacjenci, wskazując, że jedną z istotnych przyczyn perturbacji związanych z realizacją programów lekowych była decyzja resortu zdrowia zmieniające szpitale wielospecjalistyczne w placówki jednoimienne. W całym kraju na ponad dwa miesiące wyłączono z normalnego funkcjonowania aż 91 szpitali.

„Z ostatnich danych, jakie udało nam się zebrać, wynika, że sytuacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym jest dramatyczna. Na 134 szpitale zaledwie 17 stara się utrzymać ciągłość leczenia chorych w programach lekowych, a zaledwie 4 placówki włączają do programów nowych pacjentów. Właściwie całkowitemu zamrożeniu uległ proces rekrutacji, a trzeba pamiętać, że właśnie w SM czas rozpoczęcia terapii ma niebagatelne znaczenie, a pacjenci nie powinni czekać” — wskazuje Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Jakie są tego efekty? Według szacunków przedstawiciel PTSR, w marcu tego roku do programu lekowego dedykowanego SM włączono zaledwie 30 nowych pacjentów, podczas gdy rok wcześniej w analogicznym okresie ich liczba przekroczyła 250.

„Apelujemy więc do placówek szpitalnych, aby proces rekrutacji nowych pacjentów w programie przywrócić, bo bardzo często obserwowane zawieszenie wynika z indywidualnej decyzji dyrekcji placówki. Musimy to zmienić, ponieważ w przeciwnym wypadku utworzy się zator pacjentów, którego rozładowanie będzie niezwykle trudne” — alarmuje Tomasz Połeć.

Łuszczyca poczeka?

W przypadku pacjentów z łuszczycą w najgorszej sytuacji znalazły się osoby będące w trakcie kwalifikacji do programu, a także mające do niej przystąpić. „Skoro według lekarza dermatologa należało rozważyć przeprowadzenie u tych pacjentów diagnostyki w kierunku włączenia do programu, to większość z nich musi zmagać się ze zmianami łuszczycowymi na dużej powierzchni ciała. Niestety, pandemia zaskoczyła pacjentów, szczególnie tych, którzy proces kwalifikacji rozpoczęli w szpitalach przemianowanych na jednoimienne” — mówi Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych Na Łuszczycę i ŁZS.

Problemy dotknęły również pacjentów już zakwalifikowanych. Część szpitali — pomimo dobrych intencji ze strony resortu zdrowia — nie zdecydowała się bowiem na wydawanie tym chorym leków na dłuższy okres. „Argumentują to zmiennością sytuacji i obawą przed zamrożeniem pieniędzy w drogich lekach” — wskazuje Dagmara Samselska.

Pacjenci nie ukrywają, że wraz z odmrożeniem gospodarki oczekiwaliby również ponownego uruchomienia diagnostyki medycznej oraz poradni AOS, wznowienia kwalifikacji pacjentów do programów lekowych i planowych zabiegów. Zauważają, że z każdym dniem przybywa pacjentów, u których objawy nieleczonej choroby mogą się zaostrzać. Po wygaszeniu pandemii kumulacja chorych, którzy nie otrzymali leczenia przez ostatnie tygodnie, może na długi czas zablokować i tak obciążony do granic możliwości system ochrony zdrowia.