Pacjenta kardiologicznego trzeba pytać o jakość snu

Czy lekarze w Polsce dostrzegają problem zaburzeń snu jako istotny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych? Czy pytają o to pacjenta podczas wywiadu lekarskiego?

Pytanie o jakość i ilość snu powinno być ujęte w rutynowym wywiadzie lekarskim, zwłaszcza w gabinecie kardiologicznym i to już podczas pierwszego kontaktu z pacjentem. W polskich realiach nie jest to jednak powszechna praktyka. Wyjątkiem są te przypadki, gdy pacjent przychodzi po poradę w kwestii konkretnego zaburzenia snu, najczęściej związanego z objawami charakterystycznymi dla obturacyjnego bezdechu sennego (OBS). Niezależnie od skarg chorego, problem bezdechu zawsze należy podejrzewać u pacjenta otyłego, z krótką szyją, z cechami zespołu metabolicznego. Doświadczenie wykazuje, że niewielu pacjentów obciążonych nadciśnieniem tętniczym (NT) czy szerzej — jawną klinicznie chorobą sercowo-naczyniową jest pytanych o zaburzenia snu. Tę praktykę próbujemy od kilku lat zmienić.



Podczas nocy następuje fizjologiczny spadek ciśnienia tętniczego. Czy sprawdzono, jak ten korzystny dla układu sercowo-naczyniowego proces przebiega u osób krócej lub źle śpiących?

Należy odróżnić skrócony czas snu, przebiegający w prawidłowym rytmie, od jakościowo zaburzonego snu, niezależnie od czasu jego trwania. W ujęciu epidemiologicznym, samo skrócenie czasu snu najczęściej wynika z naszej decyzji, np. potrzebujemy więcej czasu na pracę, obowiązki rodzinne czy towarzyskie. Wówczas, gdy zasypiamy i mamy fizjologiczną architektonikę snu, bo nasz sen nie jest zaburzony żadnymi patologiami, to nocny spadek ciśnienia jest odnotowywany. Interesuje nas zarówno względne obniżenie ciśnienia tętniczego (CT) skurczowego, jak i rozkurczowego, w odniesieniu do aktywności.

Jeżeli jednak pacjent pozbawiany jest fizjologicznego snu w następstwie takich zaburzeń, jak bezdech senny, bruksizm, zespół niespokojnych nóg, to w okresie nocnego spoczynku może nie doświadczać spadku ciśnienia tętniczego, a wręcz może wystąpić jego wzrost. Co ciekawe, takie konsekwencje mogą spowodować także bodźce akustyczne, np. hałasujący, uciążliwi sąsiedzi, których aktywność sprawia, że się wybudzamy. Części z tych wybudzeń jesteśmy świadomi, jednak na skutek hałasu możemy doświadczać także tzw. mikrowzbudzeń ze snu, których w danym momencie sobie nie uświadamiamy, ale gdy ich liczba się kumuluje, wówczas czujemy się mniej wyspani w ciągu dnia. W kontekście układu sercowo-naczyniowego, osoba, którą to spotyka, może również nie doświadczać prawidłowego spadku CT w nocy.

Podsumowując, kluczowy dla naszego zdrowia jest czas snu z prawidłową architektoniką. To bardzo dynamiczny proces następujących po sobie faz snu, gdzie niedobór snu głębokiego będzie skojarzony również z niedoborem fizjologicznego spadku CT.



Czy to znaczy, że tzw. short sleeperzy, czyli osoby śpiące po 4 godziny na dobę i twierdzące, że budzą się rano wyspane, nie muszą obawiać się o kondycję układu krążenia?

Generalnie, osoby śpiące krócej niż przeciętna długość snu, niezależnie od przyczyny, żyją także krócej. Jeżeli mówimy o wyuczonym charakterze postępowania, to w skali roku taka osoba pewnie nie ucierpi. Natomiast musimy mieć świadomość, że jeśli śpimy krócej, to fizjologicznego spadku ciśnienia podczas całej doby będzie proporcjonalnie mniej. Naczynia osoby notorycznie krótko śpiącej będą poddane sumarycznie wyższemu ładunkowi ciśnienia w ciągu całej doby. A tego bez konsekwencji zdrowotnych robić nie można. Aczkolwiek faktycznie są osoby, które śpią bardzo krótko i przez długie lata mają się dobrze. Przykładem była Margaret Thatcher, która nie spała więcej niż 4-5 godzin.



Podobno niedosypianie sprzyja nadwadze i otyłości. Dlaczego?

Ten problem był szeroko badany. Zaobserwowano m.in., że osoby, które śpią krócej (poniżej 5 godzin na dobę), mają większą tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej, zwłaszcza trzewnej, w porównaniu z osobami przesypiającymi 7-8 godzin w nocy. Co interesujące, więcej tkanki tłuszczowej stwierdzono także u osób, które spały ponad 8 godzin, a zatem zależność ta wydaje się mieć charakter krzywej U. W badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych u dorosłych ochotników, których pozbawiono 30 proc. z 7-8-godzinnego nawykowego snu, wykazano, że to działanie spowodowało u nich zwiększenie ilości spożywanych kalorii średnio o 450-500 na dobę.

Ciekawe badania były też przeprowadzone u pracowników zmianowych, którzy po nocnej zmianie, udając się na zakupy spożywcze z określoną kwotą pieniędzy, kupowali bardziej kaloryczne produkty. Zależność pomiędzy pozbawianiem snu a zwiększonym pobieraniem pokarmu jest więc bardzo widoczna. Niestety, z uwagi na fakt, że globalnie śpimy krócej w porównaniu z naszymi rodzicami czy dziadkami, problem otyłości będzie potęgowany nieprawidłowymi nawykami związanymi ze snem.



Jak na układ sercowo-naczyniowy wpływa obturacyjny bezdech senny?

Fatalnie. Epidemiologicznie głównym czynnikiem ryzyka rozwoju OBS jest otyłość. 70-80 proc. pacjentów z bezdechem waży za dużo. To w różnych mechanizmach predysponuje do rozwoju bezdechu sennego i całej kaskady niekorzystnych następstw, w tym sercowo-naczyniowych. Już mniej więcej od lat 70. ubiegłego wieku wiemy, że nawracające bezdechy powodują gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego. Początkowo u osoby nieleczonej gwałtowny wzrost ciśnienia należy traktować jako prawidłową reakcję fizjologiczną. Gdy ktoś się dusi, musi się bronić — następuje wyrzut adrenaliny, wzrasta ciśnienie. W takich chwilach wartości skurczowe CT przekraczają nawet 250 mm Hg. Jednakże im starsza jest osoba, która ich doświadcza, im bardziej sztywne ma naczynia, taki wzrost CT niesie ze sobą ryzyko wywołania poważnych powikłań: zawału serca czy udaru mózgu w czasie snu. Pacjenci z bezdechem mogą tych ostrych powikłań s-n doświadczać częściej w nocy lub zaraz po przebudzeniu w godzinach porannych.

Nadciśnienie tętnicze jest najlepiej przebadanym następstwem nieleczonego bezdechu sennego, które warunkuje zwiększoną chorobowość sercowo-naczyniową w tej grupie pacjentów. Na początku problem ten dotyczy jedynie okresu snu, następnie całej doby. Z czasem pacjenci z OBS cierpią na niekontrolowane NT czy wręcz NT oporne na leczenie.



Czy zatem każdy pacjent z NT i otyłością powinien być diagnozowany w kierunku OBS? A na pewno takiej diagnostyki wymaga osoba z NT opornym.

W wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2019 r. dokładnie wyszczególniliśmy, którzy chorzy na NT powinni być diagnozowani w kierunku OBS. Nie każdy pacjent z NT powinien zostać poddany badaniu polisomnograficznemu, które wykonuje się w szpitalu. Wywiad należy pogłębić w kierunku objawów bezdechu i u osób z sugestywnym obrazem klinicznym powinniśmy wykonać przynajmniej skrótowe badanie polisomnograficzne, które w sposób obiektywny rejestruje tor oddechu w czasie snu.



Jakie są to zatem grupy pacjentów?

To pacjenci z NT opornym, z zespołem metabolicznym, cukrzycą typu 2. Jest też pewna grupa zaburzeń rytmu serca, która nasila się w czasie snu wtórnie do bezdechu sennego. Są to np. pauzy w różnych mechanizmach, np. zahamowania zatokowego, bloków zatokowo-przedsionkowych czy przedsionkowo-komorowych. Istnieje także wyraźna niekorzystna zależność pomiędzy OBS a migotaniem przedsionków. To są pacjenci, u których powinniśmy wykonać obiektywizujące badanie oddechu w czasie snu, czyli krótko mówiąc: diagnozować ich dalej w kierunku bezdechu sennego.



Jest diagnoza, a jak wygląda leczenie?

W terapii bezdechu obturacyjnego nie ma skutecznych leków. Metodą leczenia z wyboru, którą powinniśmy zaproponować większości pacjentów z OBS, jest stosowanie aparatu CPAP, zapewniającego stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Jeżeli bezdech nie jest bardzo nasilony, a pacjent ma cechy zaburzonej drożności w obrębie górnych dróg oddechowych, można spróbować leczenia za pomocą aparatu wysuwającego żuchwę. Przypomina on płytkę nazębną do korekty zgryzu u dzieci czy stosowaną u osób z bruksizmem. Płytka jest wykonywana na wymiar dla każdego pacjenta, dobierana pod kontrolą specjalisty.

U wszystkich pacjentów z nadwagą i otyłością kluczowe jest obniżenie masy ciała. Badania pokazały, że u osób z otyłością olbrzymią, leczonych z pomocą operacji bariatrycznych, u których uzyskano normowagę lub stan zbliżony do normy, bezdechy w czasie snu ustąpiły u ponad 85 proc.

W przypadku OBS występującego u pacjentów, którzy nie są otyli, wskazana jest konsultacja laryngologiczna w celu sprawdzenia warunków anatomicznych w obrębie nosogardzieli (czy w obrębie tych struktur nie ma jakiejś przeszkody, którą można w łatwy, jednorazowy sposób usunąć). Problem bezdechu może pojawić się także u osób z alergiami, które mają przewlekły nieżyt nosa i obrzęk błony śluzowej.

Czy aparaty CPAP są sumiennie przez pacjentów stosowane?

Szacuje się, że mniej więcej do 40 proc. chorych sumiennie stosuje tę terapię po roku od jej wdrożenia. To są dane z metaanaliz, z dużych baz danych. Trzeba pamiętać, że w momencie kwalifikacji część chorych w ogóle nie podejmie tego leczenia z różnych powodów. Bardzo rzadko przyczyną jest klaustrofobia. Mamy jasne kryteria, określające, czym jest satysfakcjonująca terapia OBS. Pacjent taki powinien przynajmniej przez 70 proc. całkowitego czasu snu (min. 4 godziny) korzystać z aparatu CPAP w nocy. Natomiast z punktu widzenia medycyny sercowo-naczyniowej terapia CPAP powinna być prowadzona każdej nocy przez cały okres snu.



Nawet 10 proc. dorosłych doświadcza bruksizmu, czyli zgrzyta zębami podczas snu. Ta parasomnia kojarzy się przede wszystkim z problemami stomatologicznymi, np. ścieraniem czy rozchwianiem zębów. Czy słusznie?

Nie tylko. Bruksizm jest z definicji zaburzeniem „stomatologicznym”, jednak może mieć wiele przyczyn ogólnoustrojowych. np. stres, nadużywanie alkoholu czy bezdech senny. U dzieci bruksizm może być też następstwem owsicy. Dlatego gdy pacjent zgłasza, że zgrzyta zębami podczas snu, nie tylko powinniśmy zlecić konsultację stomatologiczną, ale dążyć także do wyjaśnienia problemu. Dlaczego to tak ważne? W badaniach polisomnograficznych wykazano, że praktycznie każdy epizod napięcia mięśni żuchwy w trakcie snu był związany ze wzrostem CT.

Jeżeli tych epizodów kumuluje się dużo, to sumarycznie CT będzie także istotnie wyższe u takiego pacjenta. Wykazano też, że bruksizm powoduje wzrost stężenia adrenaliny, noradrenaliny czy dopaminy. Nadmierna stymulacja układu współczulnego, czego wykładnikiem są podwyższone poziomy katecholamin, odpowiada za cały szereg problemów sercowo-naczyniowych.

Czy podobna zależność może wystąpić u pacjentów z zespołem niespokojnych nóg (RLS)? Czy zaobserwowano zależność pomiędzy mimowolnymi ruchami kończyn a wartościami ciśnienia tętniczego?

Owszem, to sytuacja analogiczna do bruksizmu. Ruchy kończyn podczas snu kojarzone są także często ze wzrostem CT i przyspieszeniem akcji serca, co często obserwujemy podczas klasycznej polisomnografii. To także bezpośredni wyraz nadmiernej aktywacji współczulnej, skojarzony z poruszaniem kończynami.

Okresowe ruchy kończyn dolnych w czasie snu mogą być problemem samoistnym, ale sytuacja ta może być także uwarunkowana szeregiem chorób ogólnoustrojowych.

Diagnozę zespołu niespokojnych nóg najczęściej stawia neurolog na podstawie szerszego obrazu klinicznego. Pytamy, czy pacjent ma przymus poruszania nogami w warunkach bezstresowych, gdy nie jest poddawany bodźcom. Należy podejrzewać, że osoba zgłaszająca takie problemy w ciągu dnia, najpewniej ma podobne podczas snu. Trzeba się przyjrzeć układowi sercowo-naczyniowemu u takiego pacjenta i sprawdzić ciśnienie tętnicze w dobowej rejestracji. RLS (PLMS) często niekorzystnie wpływa na CT.



Podsumowując: wydaje się, że pytania o dyssomnie i parasomnie są bardzo ważne u pacjentów z chorobami serca i naczyń.

Jak najbardziej. Problemy te są szczególnie istotne w schorzeniach społecznych, np. chorobach serca i naczyniowo-mózgowych. Dotychczas, zajmując się naszymi pacjentami, pytaliśmy jedynie o objawy występujące w okresie aktywności. Nieświadomi problemów w nocy, pomijaliśmy w wywiadzie okres snu, czyli mniej więcej 30 proc. życia człowieka. W ostatnich dekadach medycyna snu wkroczyła w krąg zainteresowania zawodowego kardiologów, diabetologów czy hipertensjologów. To niebywale ważne, co się dzieje z układem sercowo-naczyniowym w czasie snu człowieka.

O kim mowa

Dr hab. n. med. Jacek Wolf jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i hipertensjologii, pracuje w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest wiceprezesem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

ZOBACZ TAKŻE: Bezsenność zwiększa ryzyko-sercowo-naczyniowe [KOMENTARZ dr. hab. n. med. prof. nadzw. Aleksandra Prejbisza]