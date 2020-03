Pacjenci zachęcają do badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego

Rozpoczynające się obchody Europejskiego Miesiąca Świadomości Raka Jelita Grubego (ECCAM) są przyczynkiem do rozpoczęcia kampanii promującej badania profilaktyczne w kierunku tego nowotworu. Pacjenci zrzeszeni w Fundacji EuropaColon Polska razem z Digestive Cancers Europe (DiCE) apelują o zwiększenie wsparcia publicznego dla większej dostępności badań przesiewowych.

Zainaugurowana kampania zatytułowana „Pomóż zapobiec 100 000 niepotrzebnych zgonów rocznie” prowadzona jest w 27 krajach Europy. Ambitnym celem, jaki założyli sobie pacjenci, jest zebranie miliona podpisów pod petycją do Parlamentu Europejskiego, w której apelują o szersze wykorzystanie testów przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

"Rada Europy wyznaczyła jako cel przebadanie 65 proc. osób pomiędzy 50. a 75. rokiem życia w badaniu przesiewowym. Niestety tylko kilka krajów zdołało zbliżyć się do tego wyniku.Te najlepiej radzące sobie kraje badają ponad czterokrotnie więcej osób powyżej 50. roku życia niż pozostałe" - czytamy w petycji.

Kulejąca profilaktyka raka jelita grubego

Środowisko lekarzy, jak i sami pacjenci mają świadomość, że w Polsce nadal zbyt wielu pacjentów diagnozowanych jest na bardzo zaawansowanym stopniu choroby. Jak informował w połowie stycznia prof. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, odsetek pacjentów z rakiem jelita grubego w 3. i 4. stadium choroby zgłaszających się do pilotażu krajowej sieci onkologicznej wynosił aż 60 proc.!

Statystyki epidemiologiczne dla Polski wskazują, że co roku notujemy ponad 19 tys. nowych przypadków, a 12 tys. pacjentów umiera z powodu raka jelita grubego. Fundacja EuropaColon wskazuje, że pacjenci zdiagnozowani w 1. stadium choroby mają aż 90 proc. szans na przeżycie w porównaniu z zaledwie 10 proc. chorych, u których chorobę wykryto w 4. stadium.

"Martwi fakt, że mimo możliwości wczesnego wykrycia tego nowotworu tylko u 14 proc. osób wykrywany jest w pierwszym stadium. Dlatego tak ważne są powszechne badania przesiewowe. W Polsce na zaproszenie na kolonoskopię w ramach Programu Badań Przesiewowych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia odpowiada zaledwie 17 proc. osób" - wyjaśnia Błażej Rawicki, prezes Fundacji EuropaColon Polska.

Rak jelita grubego: wyzwanie na skalę europejską

Wczesne wykrycie choroby i dobre zorganizowanie badań przesiewowych to zdaniem pacjentów wyzwanie, które musi podjąć większość europejskich państw. Fundacja Europa Colon Polska zaznacza, że w krajach z dobrze zorganizowanym programem badań przesiewowych wskaźnik uczestnictwa w nich obywateli, którym są one dedykowane tj. pomiędzy 50. a 74. rokiem życia, przekracza nawet 70 proc. Szacunki organizacji wskazują, że gdyby wszystkim krajom europejskim udało się wykryć 50 proc. wszystkich przypadków raka jelita grubego w 1. stadium choroby, tak jak dzieje się to w krajach o najwyższym wskaźniku, wówczas co roku moglibyśmy ocalić życie nawet 130 tys. osób. W samej Unii Europejskiej byłoby to blisko 100 tys. obywateli.

"Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej występującym rakiem w Europie. Można go w pełni wyleczyć, jeśli zostanie wcześnie wykryty. Jest na to prosty, dziesięciosekundowy test" - zaznacza Jola Gore-Booth, dyrektor DiCE.

