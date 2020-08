Pacjenci, którzy przez długi czas przyjmują opioidy, mogą wytwarzać przeciwko nim przeciwciała [BADANIA]

Większość pacjentów z bólem pleców, przyjmujących długotrwale opioidowe środki przeciwbólowe, wytwarza przeciwciała przeciwko lekom z tej grupy – ogłoszono na wirtualnym spotkaniu American Chemical Society. Odkrycia dokonali naukowcy z University of Wisconsin-Madison.

Pracami zespołu badaczy kierował prof. Cody Wenthur z UW-Madison School of Pharmacy, a jego współpracownikami byli naukowcy ze Scripps Research Institute i Scripps Health w San Diego.

Skutki uboczne zażywania opioidów

Zdaniem odkrywców przeciwciała wytwarzane przez organizm pacjentów długotrwale zażywających opioidy mogą odpowiadać za niektóre negatywne skutki uboczne. Ponadto mogą zakłócać działanie potencjalnej szczepionki przeciwopioidowej.

Nadużywanie opioidów powoduje co roku w USA śmierć dziesiątek tysięcy osób. Pacjenci przyjmujący opioidy przez dłuższy czas mogą mieć poważne skutki uboczne, w tym przeczulicę bólową - bolesną reakcję na nieszkodliwy dotyk. Szczepionka stymulująca odpowiedź immunologiczną przeciwko opioidom mogłaby zmniejszyć szkodliwość ich nadużywania, jednak naukowcy muszą zidentyfikować populację pacjentów, którzy będą dobrze reagować na takie leczenie.

Przeciwciała przeciwko opioidom związanym z białkami zaobserwowano u 10 z 19 pacjentów, którzy przyjmowali opioidy w celu leczenia przewlekłego bólu kręgosłupa - większe dawki opioidów skutkowały silniejszą odpowiedzią przeciwciał. Grupa kontrolna składająca się z trzech pacjentów, którzy nie przyjmowali leków z tej grupy, miała bardzo niski poziom badanych przeciwciał.

Skala nadużywania opioidów

Grupa kontrolna we wstępnym badaniu liczyła jedynie trzech pacjentów, ponieważ nawet po wielomiesięcznej kampanii rekrutacyjnej zespół Wenthura zidentyfikował tylko niewielką grupę osób z przewlekłym bólem, które wcześniej nie brały opioidów – i to pomimo faktu, że są to ryzykowne pod względem zdrowotnym medykamenty.

„Zaburzenia związane ze stosowaniem i przedawkowanie opioidów nadal mają w USA wymiar epidemii” - powiedział prof. Wenthur.

„Stosunkowo nowym podejściem terapeutycznym wchodzącym do badań klinicznych jest to, co w skrócie nazywamy szczepionką opioidową, w przypadku której układ odpornościowy generuje odpowiedź przeciwko lekom. Jednak aby to podejście było skuteczne, musimy zidentyfikować osoby, które skorzystałyby na tym podejściu” – wyjaśnia,

W odpowiednich warunkach układ odpornościowy może wytwarzać przeciwciała przeciwko lekom psychoaktywnym. Chociaż same substancje chemiczne są zbyt małe, aby układ odpornościowy mógł je rozpoznać, mogą one trwale wiązać się z dużymi białkami we krwi, które następnie wywołują odpowiedź immunologiczną. Jeśli szczepionka pozwala wytwarzać przeciwciała zdolne do neutralizacji opioidów, może okazać się pomocna w terapii uzależnienia. Wcześniejsze próby opracowania szczepionek przeciwko nikotynie lub kokainie odniosły ograniczony sukces, po części z powodu indywidualnych różnic w sposobie wytwarzania przeciwciał przez układ odpornościowy.

Nadzieje na szczepionkę

Aby przeprowadzić badania, naukowcy opracowali pułapki molekularne dla wszelkich potencjalnych przeciwciał. Połączyli często przyjmowane opioidy - hydrokodon i oksykodon - z pospolitym białkiem krwi w nadziei, że te koniugaty lek-białko zwiążą się z wszelkimi przeciwciałami opioidowymi we krwi pacjentów.

„Zauważyliśmy korelację między niedawną ekspozycją na dawkę opioidów a ilością przeciwciał” - wyjaśnia prof. Wenthur.

Pacjenci, którzy już wytwarzają mierzalną ilość przeciwciał przeciwko opioidom mogą mieć najmniejsze szanse na odniesienie korzyści z potencjalnej szczepionki przeciwopioidowej. Produkują stosunkowo słaby typ przeciwciał, znany jako IgM, co może zmniejszyć ich zdolność do wytwarzania w przyszłości silniejszych, neutralizujących przeciwciał IgG przeciwko temu samemu lekowi. Odpowiednie testy mogą pomóc zidentyfikować pacjentów, którzy mają szansę odnieść korzyści z potencjalnej szczepionki. Będzie to jednak wymagało kontynuacji prac badawczych na większej grupie uczestników.

