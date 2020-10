Pacjenci i specjaliści apelują: Nie odraczajmy diagnostyki i leczenia onkologicznego

Pandemia COVID-19 nie powinna być powodem, dla którego pacjenci odsuwają w czasie diagnostykę lub rozpoczętą już terapię nowotworów. Jak podkreślają przedstawiciele środowiska onkologów i pacjentów, dla zdrowia wielu osób zaniechanie tego może być groźniejsze niż skutki pandemii COVID-19.

Onkolodzy i organizacje pacjentów już od dawna zgłaszają obawy, że część pacjentów może się z powodu lęku przed zakażeniem SARS-CoV-2 zniechęcić do badań diagnostycznych oraz leczenia w razie wykrycia choroby nowotworowej. Tak było w czasie lockdownu, gdy spadla liczba wydawanych kart DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego).

„Apelujemy do chorych, aby nie czekali na koniec pandemii, ponieważ rak nie czeka. Diagnostyki i leczenia nowotworów nie można odkładać na później. Opóźnienie rozpoznania i rozpoczęcia terapii pogarsza szansę wyleczenia” – przekonuje prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Niepokojące statystyki potwierdza NFZ

Według raportu „Onkologia w dobie COVID 19”, przygotowany przez Fundację Onkologia 2025, w kwietniu i w maju 2020 w województwach śląskim, mazowieckim i warmińsko – mazurskim liczba wykonywanych mammografii spadła o ponad 90 proc., a cytologii o 85-95 proc. Niepokojące są też dane Narodowego Funduszu Zdrowia: w okresie od 1 stycznia do 11 września 2020 r. wydano o 16 300 kart DiLO - mniej niż w tym samym okresie 2019 r., co oznacza spadek o około 25 proc.

Eksperci obawiają się, że prawie połowa pacjentów trafiła lub trafi później niż powinna na pierwsze wizyty do onkologa, chirurga onkologicznego lub radioterapeuty. Z tego powodu liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych może wzrosnąć nawet o 20 proc.

„Hasło „Zostań w domu” nie dotyczy osób z objawami mogącymi mieć związek z nowotworem oraz chorych w czasie leczenia przeciwnowotworowego. W chorobach nowotworowych czas ma ogromne znaczenie, dlatego priorytetem jest utrzymanie diagnostyki i terapii” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Nie obawiajmy się badań i profilaktyki

Prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii zapewnia, że personel placówek onkologicznych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom jak największe bezpieczeństwo.

„W związku z pandemią Ministerstwo Zdrowia wprowadziło system teleporad, które w niektórych przypadkach, również w konsultacji chorych onkologicznie są przydatne. Podczas konsultacji telefonicznej pacjent może porozmawiać z lekarzem o niepokojących go objawach oraz uzyskać wskazówki co do dalszego postępowania. Powróciły również badania profilaktyczne, do których gorąco zachęcamy” – dodaje.

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wszystkie placówki onkologiczne wprowadziły szczególne zasady i środki ostrożności: pomiar temperatury ciała wykonywany wszystkim wchodzącym (zarówno pacjentom jak i personelowi medycznemu), przejścia przez specjalne śluzy, skracanie czasu pobytu w placówce i hospitalizacji do niezbędnego minimum, znaczące ograniczenie odwiedzin i pobytu w placówkach osób towarzyszących pacjentom.

„Chciałabym podkreślić, że ośrodki onkologiczne funkcjonują nieprzerwanie i czekają na chorych, a w chwili obecnej obserwujemy nawet skrócenie kolejek, na przykład do badań obrazowych. Warto zauważyć, że spadek zgłaszalności do ośrodków onkologicznych nie wynika jedynie z winy pacjentów - z niektórych regionów Polski otrzymujemy od pacjentów informacje o utrudnionym dostępie do lekarza pierwszego kontaktu i innych specjalizacji, ale także do niektórych procedur diagnostycznych” – podkreśla Anna Kupiecka, prezes Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej, przewodnicząca Prezydium All.Can Polska.

Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, członek Prezydium All.Can Polska Szymon Chrostowski namawia, żeby mimo trudności, z którymi spotykają̨ się pacjenci chcący umówić się na badania, nie należy się zniechęcać. Dodaje on, że warto skorzystać z całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem 800-190-590. Za jej pośrednictwem można uzyskać informacje o lokalizacji najbliższego szpitala oraz najszybszym dostępie do wybranego świadczenia.

„Pod tym numerem można też zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu placówek. Dodatkowo informacje na temat programów profilaktyki onkologicznej można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl oraz www.pacjent.gov.pl. Informacje o adresach, lokalizacjach, telefonach i godzinach otwarcia placówek, które realizują badania w ramach programów profilaktyki można znaleźć na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta” – informuje Szymon Chrostowski.

