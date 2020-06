OZZL: lekarze popełniający błąd medyczny nie mogą być traktowani jak ci, co dokonują rozboju lub pobicia

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystosował do rządzących pismo, w którym zwraca uwagę, że zmiana przepisów Kodeksu karnego wprowadzona przy okazji uchwalenia tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 "budzi niepokój, że zamiarem tych zmian jest zaostrzenie kar wobec lekarzy i innych pracowników medycznych, którzy popełnią błąd medyczny".

25 czerwca 2020 r. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystosował pismo do premiera, ministra zdrowia i ministra sprawiedliwości dotyczące zmiany art. 37 Kodeksu karnego, wprowadzonej w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Dotyczy ona m.in. kar za przestępstwa, które mogą być popełnianie przez lekarzy w związku z wykonywaniem zawodu, takich jak nieumyślne spowodowanie śmierci czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zobacz więcej Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zwraca uwagę, że Kodeks karny nie rozróżnia takiej kategorii czynu zabronionego jak błąd medyczny i osoby, które go popełnią, podlegają tym samym przepisom co np. osoby dokonujące rozboju, pobicia, przemocy. iStock

Zmiana art. 37a Kodeksu karnego - stanowisko OZZL

Przedstawiciele OZZL zwrócili w swoim oświadczeniu uwagę, że jakkolwiek decydenci przekonywali, że powyższe zmiany nie są skierowane przeciwko lekarzom i innym medykom i że ich intencją nie jest zaostrzenie karania za błędy medyczne, to jednak obawy lekarzy i innych pracowników mogą być o tyle uzasadnione, że Kodeks karny nie rozróżnia takiej kategorii czynu zabronionego jak błąd medyczny i osoby, które go popełnią, podlegają tym samym przepisom co np. osoby dokonujące rozboju, pobicia, przemocy.

"'Efekt jest taki, że zaostrzając przepisy wobec tych osób, które świadomie i celowo wyrządzają krzywdę innym, niejako ''mimochodem'' zaostrza się też przepisy wobec osób, które śpieszą innym z pomocą - ale zdarzy im się przy tym niesieniu pomocy jakiś niezamierzony błąd. Tłumaczenia przedstawicieli rządu, że samo zaostrzenie przepisów nie przesądza o zmianie podejścia prokuratury i sądów do błędów lekarskich jest o tyle nie do końca wiarygodne, że opiera się jedynie na domniemaniu, a nie pewności'' - czytamy w oświadczeniu.

Błędy medyczne powinny być odrębnie potraktowane przez przepisy prawa

OZZL przekonuje, że rozwiązaniem tego problemu może być "odrębne potraktowanie przez przepisy, w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu karnego, czynów wynikających z błędów medycznych i ich skutków".

W ocenie związku, rozsądne i konieczne jest odróżnienie działań prowadzonych w dobrej wierze i w dobrych intencjach w celu pomocy innym osobom, przy których dojdzie do błędu skutkującego pogorszeniem stanu zdrowia lub śmiercią pacjenta, od działań prowadzonych od początku z zamiarem spowodowania krzywdy drugiemu człowiekowi. "Takie wyodrębnienie i oddzielne niezależne potraktowanie obu tych rodzajów działań spowoduje, że zaostrzając przepisy wobec faktycznych ''krzywdzicieli'', nie zaostrzy się ''przy okazji'' kar wobec medyków" - czytamy w piśmie.

"W związku z powyższym zwracamy się do Panów z apelem o podjęcie pilnych prac ustawodawczych nad stworzeniem odpowiednich przepisów w tym względzie. Ich ostatecznym celem powinno być wprowadzenie w Polsce tzw. systemu ''no fault'', którego zadaniem ma być przede wszystkim ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych w medycynie. Wnioskujemy o niezwłoczne powołanie odpowiedniego zespołu ekspertów w tej sprawie spośród osób wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia i Naczelną Radę Lekarską" - apeluje OZZL.

Andrzej Matyja o zaostrzeniu zapisów Kodeksu karnego

