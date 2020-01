Otwarcie Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

W Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) powstała nowa grupa badawcza - Laboratorium Biologii RNA.

Laboratorium Biologii RNA powstało 9 stycznia 2020 r. dzięki funduszom z unijnego programu ERA Chairs Horyzont 2020, pt. „Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu i w chorobie - Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości”, o akronimie MOSaIC (ang. MOlecular Signalling in Health and Disease - Interdisciplinary Centre of Excellence).

Laboratorium Biologii RNA - zakres badań

Naukowcy znają już wszystkie geny i identyfikują mutacje, które prowadzą do chorób genetycznych lub nowotworowych. Jednak wciąż nie są znane mechanizmy regulacyjne. Ich poznanie jest niezbędne, aby zrozumieć sposób działania genów i zaproponować nowe podejścia terapeutyczne. Jak przekonuje prof. dr hab. Andrzej Dziembowski - pod kierunkiem którego działa Laboratorium Biologii RNA - mechanizmy regulacyjne zachodzą wielu etapach, ale jednym z najciekawszych jest regulacja na poziomie RNA. Naukowcy będą więc zajmować się tą tematyką.

Poza aspektami czysto badawczymi, zespół specjalistów z Laboratorium Biologii RNA stara się wspierać badania translacyjne w Polsce.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie - misja

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy umowy pomiędzy UNESCO a Rządem RP. Jego misją jest prowadzenie najwyższej jakości badań podstawowych w zakresie biologii molekularnej i komórkowej oraz badań biomedycznych patogenezy chorób cywilizacyjnych w celu poszukiwania nowych strategii terapeutycznych.

Obszary zainteresowań MIBMiK to biologia strukturalna, inżynieria białek, bioinformatyka, genomika, biologia komórki, neurobiologia i neurodegeneracja.

Naukowcy pracujący w Instytucie są laureatami licznych grantów, publikują w czołowych czasopismach naukowych oraz są członkami w wiodących organizacjach międzynarodowych promujących doskonałość.

