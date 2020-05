Ostrzej, ale bez skalpela: Globalna wojna bez jednego wystrzału

Trzecią wojnę światową wypowiedział ludzkości nie do końca poznany wirus. Nie jakieś tam kosztowne rakiety balistyczne ani bezzałogowe powietrzne fortece, drony, lotniskowce, wywiadowcze sztuczki, skryte morderstwa polityczne. Ani nawet bomba neutronowa za biliony dolarów nie zagoniłaby ze strachu paru miliardów ludzi do siedzenia tygodniami w domach, witania nie uściskiem dłoni, a zbliżeniem łokci.

Ludzkość zamknięta w swoich domostwach, ekskluzywnych apartamentach i partyjnych jaskiniach ma teraz nie lada problem, bo siły nieprzyjaciela są niepoliczalne i nieprzewidywalne. Nasz wróg, ledwie rozpoznawalny w mikroskopie elektronowym, ma w swoich szeregach również niefrasobliwych szaleńców, którzy łamią kwarantannę, nawet na cenę uwięzienia tymczasowo w areszcie.

Nasi rodzimi polityczni liderzy, w poczuciu swej królewskiej boskości, chełpią się łamaniem własnych zakazów, nakazów i ograniczeń. Mowa ciała tej władzy zdradza, że przygotowuje się do jeszcze twardszej rozprawy. Usztywniony, unoszący się nad ziemią orszak polityków sprawia wrażenie przygotowanych na walkę. Niekoniecznie z wirusami.

Na opustoszałych ulicach, skwerach, w parkach, lasach i pociągach niby nikt do nikogo nie strzela, a śmierć dzień po dniu zbiera solidne żniwo. Wirus pozbawił już życia więcej ludzi na świecie niż bomba atomowa w Hiroszimie i Nagasaki razem wzięte. Po wybuchu bomby atomowej nie było po co wchodzić na tereny zdobyte. Koronawirus jest łaskawszy. To broń idealna, bo niszczy tylko ludzi.

W minionym półwieczu szybki postęp w nauce spowodował rosnącą przepaść pomiędzy zasobami wygenerowanej wiedzy a tym, co jest dostępne i wyjaśnione szerokim masom. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii, elity władzy są w stanie posiąść zaawansowaną wiedzę na temat jednostek, jak i społeczeństwa, co pozwala im poznać człowieka lepiej, niż on sam może znać siebie. Taka wiedza umożliwia większą kontrolę nad jednostkami, niż one same mają nad sobą. Co gorsza, nie tylko krwawe reżimy, ale rządy uważane dotychczas za wzory demokracji doskonalą techniki panowania nad jednostką. Hipokratesowską maksymę „po pierwsze nie szkodzić”, zastąpili rynsztokowym „morda w kubeł”.

A któż inny niż lekarze i biały personel ma w takiej chwili próby pokierować racjonalnymi zachowaniami całego społeczeństwa? Kto może uzurpować sobie prawo do kneblowania ust konsultantów i kazać skrywać im prawdę o rozwoju i skali epidemii?

Ta epidemia do żywego obnażyła ostrą niewydolność naszego systemu ochrony zdrowia. Finansową i kadrową. W medialnym przekazie rozpanoszyła się paranoja. Raz biały personel nagradza się gromkimi oklaskami i wznosi zań modły od ołtarzy, by za chwilę wyrwać od niego resztki oszczędności w formie wielotysięcznych kar za odmowę podjęcia pracy bez zapewnienia ochrony osobistej. Najbardziej jaskrawym przykładem są braki podstawowych środków ochrony osobistej oraz testów. Gołym okiem widać ogromny chaos, problemy proceduralne, partyzanckie działania, gaszenie pożarów w panice. Ktoś na szczytach władzy zapomniał, że Polacy nie chorują tylko z powodu COVID-19. Nie może być tak, że wkrótce milionom chorych na cokolwiek poza COVID-19 pozostanie tylko rozmowa telefoniczna ze swym lekarzem rodzinnym. A w porywach ze specjalistą!

Szczerze mówiąc, biały personel jest na tyle zdrowy, na ile go przebadano. „Nie chcesz mieć gorączki? Stłucz termometr” — jak mawiał klasyk. Wciąż brakuje jednoznacznej wykładni, który lekarz może wystawić zlecenie na wykonanie testu na obecność koronawirusa i na podstawie jakich kryteriów klinicznych lub epidemiologicznych powinien to zrobić.

Zamiast skorzystać z rewelacyjnego testu rodem z jednego z lubelskich laboratoriów, który wirusa identyfikuje nawet po kwadransie, rząd bredzi o kolejnej „bolesnej konieczności”, z którą koniecznie będziemy musieli zmierzyć się w przyszłości. Powszechnym zjadaczom chleba łatwiej jest zaakceptować widmo przyszłego poświęcenia, niż wprowadzić zmianę od razu. Ludzie ze swej natury mają skłonność do naiwnej wiary, że „wszystko będzie dobrze” i że być może uda się uniknąć poświęcenia.

Niestety Stara Europa oblała test na COVID-19. Dostojna WHO w swoich codziennych raportach sytuacyjnych ogranicza się do statystyk i oznajmiania prawd oczywistych. Sposób, w jaki owa wspólnota zareagowała na epidemię, to pasmo niemożności, odpychania oczywistych faktów, zadufania i lekceważenia przestróg. Najbardziej otwarte społeczeństwa naszej planety zamarły z przerażenia, bo to właśnie te ich bezcenne wolności obwinia się dziś o przyspieszenie marszu najbardziej niszczycielskiej zarazy, jaka dotknęła ludzkość w ciągu ostatnich stu lat.

Pierwszy pacjent w Chinach został zakażony 17 listopada 2019 r. A więc czujność naszej dumnej cywilizacji i jej odpowiedź na pandemię była nie tylko spóźniona, ale zbyt mało wyrazista, samolubna i chaotyczna. Droga powrotna ku nowej normalności wydaje się być szczególnie wyboista. I co gorsza, dłuższa niż nam się wydaje. Bo aż do momentu, w którym pojawi się szczepionka lub lek. Epidemiologia to nie jest jakaś wróżba z kart tarota.

Jeśli już nie stać nas dziś na odnowienie solidarności, bądźmy chociaż wobec siebie trochę bardziej wyrozumiali i przynajmniej nie grajmy sobie na nerwach. Najwyższy czas spuścić z tonu. A emocje schowajmy sobie pod maseczką. Zobaczycie, że to się nam opłaci.