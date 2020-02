Ostrzej, ale bez skalpela: Byle dorwać się do głosu

Rozpoczynam drugą setkę moich felietonów na ostatniej stronie. Dziękuję łaskawemu losowi, redakcji i czytelnikom „PM”, że nikt w blasku reflektorów i kamer telewizyjnych jeszcze nie podarł żadnego z moich tekstów. A już sto razy miał okazję. Entuzjastów tej nowej mody publicznego okazywania poglądów zachęcam do posypania się brokatem. Wtedy wszelkiej maści lizusy zabłysną w mediach dubeltowo. Pychą i światłem od niej odbitym.

Tymczasem koronawirus zelektryzował na chwilę cały świat. A jeszcze minionej jesieni reżim chiński szykanował rodzimych lekarzy za ostrzeżenia o zbliżającej się epidemii. Ten zabójca ponad tysiąca Chińczyków jest znany mikrobiologom od 1962 r., gdy wyizolowano jego szczep B814, pozyskany od dziecka z objawami przeziębienia, stosując już wtedy hodowlę narządową pochodzącą z tchawicy.

Dla naukowców to jednak nic nowego. To dopiero siódmy zmasowany atak nowego gatunku koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka, niekoniecznie śmiertelną. O poprzednich epidemiach raczej było cicho w eterze. W tej sprawie sam główny inspektor sanitarny stąpa po grząskim bagienku. Niby uspokaja, ale po chwili ostrzega, żeby zachować szczególną ostrożność. Taka jest jego niewdzięczna rola. Choć podejrzewam, że scenariusz tej światowej histerii znowu tak napisano, abyśmy nie byli pewni swego i wypatrywali na niebie nowego UFO.

Przełom lat 2019/2020 pokazał, że jako społeczeństwo powoli, choć coraz wyraziściej, wyrastamy z konfliktów, które definiowały naszą debatę publiczną przez ostatnie trzy dekady. Zza horyzontu już wyłonił się spór, który lada chwila zajmie miejsce dawnych konfliktów i wzajemnych uprzedzeń. Jest stosunkowo nowy, ale wcale nie łagodniejszy. Ważne miejsce zajmuje w nim dyskryminacja młodych i wykształconych Polaków. I co ciekawe, nie omija medycyny.

Młodzi lekarze coraz powszechniej uważają, że w rywalizacji z pokoleniem swoich rodziców już na starcie są przegrani. W ich przekonaniu, starszyzna kontroluje wszystkie stanowiska, ma niesamowite znajomości wśród polityków, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Krótko mówiąc, nie ma żadnego interesu w tym, żeby podzielić się swoimi wpływami i dominującą pozycją z lekarską i pielęgniarską bracią. Szlachetną zasadę „uczeń — mistrz” wciąż często zastępuje układ „majster — czeladnik”. Gołym okiem widać, że nepotyzm i protekcyjność tkwią głęboko w medycynie, od czasu do czasu zmieniając tylko swe maski.

Dyplom świeżo upieczonego medyka nie jest dla niego żadną przepustką do gry na własnym boisku. Nie ma mowy o godnej pensji ani uczciwej formie zatrudnienia i własnej firmie, ani o awansie i prestiżu społecznym. Pierwszy głębszy oddech biorą po szczęśliwym zaliczeniu egzaminu specjalizacyjnego, czyli 6-7 lat po uzyskaniu dyplomu. Ale oni nie chcą czekać na szacunek starszyzny do czasu, aż sami w lustrze dostrzegą pierwszy siwy włos na swojej skroni. Mają poczucie swych kompetencji i potencjału oraz kłód rzucanych im pod nogi.

Mieszkają kątem u rodziców lub teściów. Pomstują, że dzisiejszy rynek mieszkaniowy jest wypaczony, a szanse na własne mieszkanie to wygrana w Lotto. Starszyzna kwituje to tylko wzruszeniem ramion i przypomina o peerelowskich książeczkach mieszkaniowych, pustych półkach za późnego Gierka oraz życiowej prawdzie, że ciężką pracą ludzie się bogacą.

Nie oczekują, że wszystko zostanie złożone u ich stóp na srebrnej tacy. Chcą tylko równych szans i tego, żeby faktycznie, a nie teoretycznie, wszystko zależało również od nich samych. Gdy od drugiej strony słyszą, że są niedojrzali i rozpuszczeni, niepokorni i roszczeniowi, a ciężko to było ich rodzicom za komuny, coś się w nich gotuje. Przecież transformacja, choćby z powodów czysto metrykalnych, jest dla lekarskiej młodzieży faktem historycznym, takim samym jak dla obecnej starszyzny powstanie styczniowe.

Wychowani w zupełnie innych czasach, świadomi swojego potencjału i możliwości, które oferuje współczesny świat, młodzi profesjonaliści w ochronie zdrowia chcą zasiąść do stołu na równych prawach i mieć uczciwy udział w podziale potransformacyjnego tortu. Starszyźnie może się to nie spodobać. Bo i z jakiej racji? Oni harowali na to wszystko przez trzy dekady, a tu nagle przychodzą jakieś ledwo odchowane małolaty i bez cienia zażenowania chcą, żeby traktować ich po partnersku. Młodzi nie widzą powodu, dla którego mieliby być dyskryminowani. Podobno liczą się kompetencje, a nie wiek i zasługi.

Medycyna tylko z pozoru przypomina politykę. To nie jest żadna kasta, w której głowach siedzi jedynie obrona swoich przywilejów. Tu się nie rozstrzyga ludzkich problemów niezawisłą decyzją jednego człowieka. Co więcej, medycyna nie doczekała się immunitetu. Może nawet i dobrze! To jest po prostu zespołowa praca i wysiłek przedstawicieli wielu zawodów, gotowych wykonać każde zadanie bez zbędnego gadania. Ocenę wspólnego sukcesu lub porażki zawsze odkłada się na później. Tam, gdzie dyskutuje się po szpitalnych kątach zamiast wspólnego działania, lada chwila pojawia się znów jakiś problem.