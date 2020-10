Osoby z łagodnymi objawami zakażenia SARS-CoV-2 zakażają nie dłużej niż ok. 10 dni [ANALIZA]

Przy łagodnych objawach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 można przekazać ten patogen innym przez nie dłużej niż ok. 10 dni, ale przy ciężkim przebiegu - nawet przez 20 dni. Tak wynika z analizy kilkudziesięciu badań na ten temat przeprowadzonej przez naukowców z USA.

Naukowcy z Oregon Health & Science University (OHSU) przeanalizowali 77 badań, aby określić, jak długo osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 zakażają innych. 59 z uwzględnionych badań było opublikowanych w recenzowanych pismach.

Osoby z łagodnymi objawami zakażenia SARS-CoV-2 zakażają nie dłużej niż ok. 10 dni

Według analizy opisanej na łamach pisma „Infection Control and Hospital Epidemiology”, osoby z łagodnymi objawami zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zakażają nie dłużej niż ok. 10 dni, a przechodzące chorobę ciężko - nawet do 20 dni.

„Mimo że ludzie mogą przekazywać wirusa przez dłuższy czas, badania, które przeanalizowaliśmy, pokazały, że żywy wirus wskazujący na zakażalność był wykrywany tylko do 9 dni u ludzi z łagodnymi objawami” - podkreśliła prof. Monica Sikka z OHSU.

Rezultaty te zgadzają się z obecnymi zaleceniami amerykańskich Centers for Disease Control and Prevention odnośnie do czasu, jaki zainfekowane osoby powinny spędzić w izolacji - zwracają uwagę autorzy analizy.

„Wykrycie wirusowego RNA może nie być skorelowane z zakażalnością, ponieważ dostępne dane na temat kultur wirusowych wskazują na krótszy czas rozprzestrzeniania wirusa. Potrzebne są dodatkowe dane, aby określić czas przekazywania aktywnego wirusa i skutki dla ryzyka transmisji choroby” - stwierdzili autorzy opracowania.

„Choć pozytywne wyniki testów opartych na metodzie PCR mogą się utrzymywać przez dłuższy czas, dane odnośnie do wirusowych kultur wskazują, że wirus jest zwykle aktywny krócej” - podsumowali.

