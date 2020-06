Opieka ginekologiczna i neonatologiczna w czasach COVID-19

Jak pandemia SARS-CoV-2 zmieniła standardy prowadzenia ciąży, opieki okołoporodowej i neonatologicznej? Eksperci zgadzają się co do tego, że trwale: do postępowania z pacjentkami z SARS-CoV-2 lub potencjalnie zakażonymi lekarze będą musieli przywyknąć. Nie lekceważmy zagrożenia, ale wróćmy do pracy z pacjentkami – apelują specjaliści.

Pandemia SARS-CoV-2 jest ogromnym i niespodziewanym testem dla całego systemu ochrony zdrowia i poszczególnych dziedzin medycyny. Sytuacja epidemiologiczna jest niezwykle zmienna, specjaliści cały czas borykają się z niewielką ilością sprawdzonych informacji o koronawirusie i COVID-19.

Zakażenie a przebieg ciąży

Brak zweryfikowanych i reprezentatywnych danych o wpływie zakażenia SARS-CoV-2 na organizm dotyczy również ginekologii i położnictwa. Nadal nie do końca jasny jest mechanizm oddziaływania koronawirsa na stan zdrowia kobiety ciężarnej, co utrudnia prowadzenie ciąży. Nasuwających się wątpliwości jest co najmniej kilka.

„Pierwszą kwestią, którą musimy rozpatrzyć jest pytanie: czy SARS-CoV-2 jest groźny wyłącznie dla kobiety, czy również dla płodu i utrzymania ciąży. Nie ma w tej chwili rzetelnych danych, które potwierdzałyby hipotezę, że COVID-19 zwiększa ryzyko poronienia. Dotychczasowe badania nie wskazują na to, by zakażenie powodowało rozwój wad rozwojowych: najprawdopodobniej dlatego że bariera krew-łożyska jest na tyle szczelna, że zapewnia dziecku bezpieczeństwo. Ponadto, nie udowodniono, że zakażenie SARS-CoV-2 w trzecim trymestrze ciąży zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu i komplikacji okołoporodowych” – wyjaśnił dr n. med. Wojciech Cnota, kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

