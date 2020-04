ONKOTAXI: uruchomiono bezpłatne przejazdy taksówkami na leczenie dla pacjentów onkologicznych

Fundacja Alivia przy wsparciu dwóch firm farmaceutycznych uruchomiła usługę bezpłatnych przejazdów taksówkami na leczenie osobom chorującym na nowotwory złośliwe. To chorzy o obniżonej odporności, którzy nie powinni korzystać ze środków komunikacji publicznej.

Jak podkreśliła w poniedziałkowym komunikacie Fundacja Alivia, w czasie epidemii chorzy na raka boją się o swoje życie i zdrowie podwójnie. Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. W czasie epidemii kluczowy jest rygor higieniczny oraz unikanie kontaktów ze światem zewnętrznym - chorzy nie powinni m.in. korzystać z transportu środkami masowej komunikacji. Tymczasem dla wielu z nich jest to jedyny sposób, by dotrzeć na badania lub leczenie.

"Z wynikami badań musiałam jechać do Warszawy. W pociągach były tłumy. Ja – pacjentka, z grupy zagrożonej - w 8-osobowym przedziale? Bałam się kupić bilet. Nie wiedziałam co mam robić, przeżyłam koszmar. Skończyło się na tym, że pojechałam taksówką za prawie 2 tys. zł. Teraz muszę jechać do Gliwic na konsultacje. Nocne pociągi są odwołane, autobus to niebezpieczeństwo. Jestem w grupie ryzyka. Znów taksówka? Leczyć się trzeba, ale mnie na to nie stać!" – opowiadała jedna z podopiecznych fundacji.

"Do tej pory na cotygodniową chemię do Warszawy dojeżdżałam 150 km autobusem, teraz autobusy nie jeżdżą, a dojazd prywatnym autem kosztuje 250 zł. Pojechałam raz, ale teraz w środę muszę zrezygnować - nie mam za co" – to wypowiedź innej pacjentki, która napisała do fundacji z prośbą o pomoc.

Dzięki wsparciu firm farmaceutycznych Bristol Myers Squibb i Janssen-Cilag Polska oraz środkom zgromadzonym podczas zbiórki na Facebooku Fundacja Alivia w ramach kampanii społecznej ONKOOBRONA #CZASWALKI uruchamia darmowy i bezpieczny transport do oraz z ośrodków onkologicznych na terenie całej Polski – ONKOTAXI.

Jak pacjenci onkologiczni mogą skorzystać z bezpłatnej taksówki?

Każdy chory na nowotwór złośliwy może zgłosić prośbę o transport do i z ośrodka leczenia, szpitala czy przychodni. Wystarczy wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie http://www.alivia.org.pl/onkotaxi lub zadzwonić pod numer 22 100 51 60. Fundacja zweryfikuje każde zgłoszenie. Następnie chory otrzyma unikatowy kod, który należy podać przy zamówieniu taksówki. Dzięki temu koszt przejazdu opłaci fundacja. W ramach programu pacjenci onkologiczni będą mieli również możliwość zamówienia transportu leków z apteki.

Każda taksówka, w ramach akcji ONKOTAXI, posiada przegrody oddzielające kierowcę od pasażerów, płyn do dezynfekcji i zdezynfekowane klamki, a kierowcy są przeszkoleni w zasadach higieny.

"Wiemy, że pacjenci onkologiczni mają niskie dochody, często są na emeryturze, rencie lub zwolnieniu. Wydatki na taksówkę, nawet na krótkie kursy, mogą być dla nich dużym obciążeniem. Dlatego zachęcamy, by korzystali z naszych darmowych ONKOTAXI, zarówno na dłuższych, jak i krótszych trasach w obrębie miasta" – zachęca Joanna Frątczak-Kazana z Fundacji Alivia.