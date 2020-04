Ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczące pandemii koronawirusa: które z nich do odwołania?

Od niedzieli (26 kwietnia) obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających granicę Polski, a także zakładania rękawiczek na terenie m.in. obiektów handlowych.

W rozporządzeniu przewidziano możliwość stosowania przyłbic przez osoby pracujące w urzędach administracji publicznej, a także w jednostkach organizacyjnych, które wykonują zadania publiczne. Przyłbice będą mogły być jednak stosowane pod warunkiem, że stanowisko pracy oddzielone jest od osób przebywających w urzędzie dodatkową przesłoną ochronną.

Zobacz więcej Alexas_Photo CC0 Public Domain

Rozporządzenie wstrzymało - tym razem do odwołania - transgraniczny transport kolejowy dla pasażerów. Dodatkowo wydłużono - do odwołania - obowiązek poddawania się 14-dniowej kwarantannie dla osób, które powracają do kraju.

Rada Ministrów zdecydowała również o zwolnieniu z obowiązku zakładania rękawiczek (m.in. w obiektach handlowych) osób niepełnosprawnych, które mają problem z ich bezpiecznym założeniem i zdjęciem.